VfB Stuttgart: "Wir wollen weiter an unseren Abläufen arbeiten"

Stärkstes Auswärtsteam zu Gast in Bochum

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Meppen im Gepäck treten die Mädels aus Cannstatt ihre Reise in das Ruhrgebiet nach Bochum an. Der VfL hingegen musste am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen. Bereits das Hinspiel konnten die VfB Frauen klar mit 6:0 für sich entscheiden, die zudem als stärkstes Auswärtsteam der laufenden Spielzeit gelten. Bochum gehört mit elf Punkten aus elf Heimpartien bislang zu den heimschwächeren Teams der Liga.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck bietet sich bereits am Sonntag die Chance, den Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga perfekt zu machen. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg sowie eine Niederlage bzw. Remis des 1. FSV Mainz 05 im Parallelspiel gegen den VfL Wolfsburg II.

Der Gegner: VfL Bochum

Der VfL Bochum hat in der laufenden Saison ebenso viele Siege wie Niederlagen eingefahren. Dabei gelangen unter anderem Erfolge gegen den VfR Warbeyen (6:0), den SC Sand (5:1), den 1. FFC Turbine Potsdam (3:2) und Borussia Mönchengladbach (2:0). Dem gegenüber stehen Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg II (0:2), Viktoria Berlin (0:3), den FC Ingolstadt (0:2) und den SV Meppen (0:1).

Nach Rang sieben in der Vorsaison steht die Mannschaft von Cheftrainerin Kyra Malinowski aktuell mit 32 Punkten und einem Torverhältnis von 31:32 ebenfalls auf dem siebten Tabellenplatz. Beste Torschützin ist Dörthe Hoppius mit neun Treffern.

Trainerstimmen: „Werden an unserer Herangehensweise nichts ändern“

„Wir schauen erstmal nur auf uns und wollen jedes Spiel, unabhängig von dem Tabellenplatz oder anderen möglichen Szenarien, gewinnen. Deshalb werden wir an unserer Herangehensweise in der Vorbereitung auf die Partie am Sonntag nichts ändern“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck. „Bochum ist eine sehr erfahrene und eingespielte Mannschaft. Sie haben klar erkennbare Muster im Spiel mit dem Ball. Wir dürfen es ihnen nicht zu einfach machen, vor unser Tor zu kommen. Wir wollen weiter an unseren Abläufen arbeiten und uns noch gezielter Chancen herausspielen. Gerade beim vorletzten oder auch letzten Pass brauchen wir ein deutlich besseres Timing“, fügt er hinzu.

Kyra Malinowski, Cheftrainerin VfL Bochum, sagt: „Wir freuen uns sehr auf Sonntag und wollen alles daransetzen, die Punkte in Bochum zu behalten. Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen, wo wir nur bis zur 60. Minute auf Augenhöhe waren. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“

Auswärtsspiel live im Stream

Schaltet ein, seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie der VfB Frauen gegen den VfL Bochum wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.