VfB Stuttgart: "Wir wollen in Wolfsburg spielbestimmend auftreten"

VfB Frauen vor dem ersten Duell mit Wolfsburg II

Am vergangenen Spieltag feierten die VfB Frauen einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen den VfL Bochum – bereits der vierte Heimsieg in Serie. Nun steht das erste Aufeinandertreffen mit der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg bevor. Das Team von Cheftrainer Heiko Gerber stellt mit 36 erzielten Treffern die stärkste Offensive der 2. Frauen-Bundesliga, während Wolfsburg hinter Warbeyen die zweitmeisten Gegentore kassiert hat.

Der Gegner: VfL Wolfsburg II

Der VfL Wolfsburg II schloss die vergangene Saison in der Regionalliga Nord auf dem zweiten Platz ab und sicherte sich aufgrund des Verzichts der U20-Frauen des Hamburger SV das Aufstiegsrecht in die 2. Frauen-Bundesliga. Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Kraus, der seit Juli 2022 im Amt ist, startete mit drei Niederlagen in die Saison, ehe beim VfL Bochum der erste Sieg (2:0) gelang. Es folgte ein Unentschieden gegen Viktoria Berlin (1:1), bevor weitere Siege gegen Mönchengladbach (5:0), Warbeyen (6:0) und Potsdam (3:1) sowie eine knappe Niederlage beim FC Ingolstadt (2:3) dazukamen. Zuletzt mussten die Wölfinnen zwei Niederlagen gegen die SG 99 Andernach (0:2) und den 1. FSV Mainz 05 (1:7) hinnehmen.

Aktuell steht Wolfsburg nach elf Spieltagen mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 22:27 auf Tabellenplatz zehn. Beste Torschützin ist Anny Kerim-Lindland mit sechs Treffern, gefolgt von Linnea Saelen (fünf Tore) und Maria Jonietz (vier Tore).

Trainerstimmen: „Jedes Spiel ist entscheidend“

„Wolfsburg hatte zu Saisonbeginn einige Schwierigkeiten und viele Gegentore kassiert. Im Laufe der Saison haben sie sich jedoch stabilisiert. Die Qualität ihres Offensivspiels, besonders im Umschaltverhalten, ist deutlich sichtbar. Zudem haben sie ein hohes Tempo – da müssen wir sehr aufmerksam sein“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber. „Jedes Spiel ist entscheidend für uns. Wir wollen in Wolfsburg spielbestimmend auftreten und unsere Stärken zum Tragen bringen“, fügt er hinzu.

Daniel Kraus, Cheftrainer VfL Wolfsburg II: „Wir begrüßen mit dem VfB Stuttgart ein Top-Team der Liga, das in vielen Spielen gezeigt hat, dass es den hohen Erwartungen gerecht werden kann. Für uns ist es ein Spiel, in dem wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen und wieder einen Schritt in der Entwicklung machen wollen.“

Keine Live-Übertragung aus Wolfsburg

Im 528 Kilometer entfernten Wolfsburg nicht dabei? Dann würdet ihr unsere VfB-Frauen normalerweise aus der Ferne unterstützen können – doch für die Partie gegen Wolfsburg II wird kein Livestream zur Verfügung stehen. Aufgrund eines Brands am Wolfsburger Stadion besteht diesmal leider keine Möglichkeit, das Spiel live über VfB TV, den VfB YouTube-Kanal oder die Plattform LEAGUES zu übertragen.