VfB Stuttgart: "Wir wissen, was auf uns zukommt"

Einen souveränen Auftritt lieferte die U19 in der ersten Runde des DFB-Pokal der Junioren ab. Beim FSV Frankfurt siegte die Mannschaft von Trainer Tobias Rathgeb mit 2:0. „Wir hatten in den ersten zehn Minuten zwei große Chancen, aber machen das Tor nicht. Es war wichtig, dass wir die Balance halten, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis wir treffen“, so der U19-Coach. Dabei waren beide Treffer schön herausgespielt. Zunächst war Tuncay Durna nur durch ein Foul im Strafraum zu stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoult sicher (77. Minute). In der 86. Minute traf Enis Redzepi zum 2:0-Endstand, verbunden mit dem Einzug in die nächste Runde.

Heimspiel gegen Ingolstadt

Nach dem Pokalerfolg bleiben der U19 allerdings nur drei Tage, um sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Am Mittwoch, 20. August, empfängt das Rathgeb-Team den FC Ingolstadt. Anpfiff auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum ist um 14 Uhr (Tickets an der Tageskasse oder im VfB-Onlineshop). Nach Siegen beim SSV Jahn Regensburg (3:1) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) will die U19 im dritten Spiel der U19-DFB-Nachwuchsliga den dritten Sieg.

„Ingolstadt war in den vergangenen Jahren immer ein unangenehmer Gegner, nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es gilt, geduldig zu sein und die Balance auf den Platz zu bekommen, um mit unseren fußballerischen Stärken zum Erfolg zu kommen“, sagt Tobias Rathgeb vor dem Heimspiel. Der FC Ingolstadt startete mit einem 3:2-Auswärtserfolg bei Eintracht Frankfurt in die Saison, hatte am zweiten Spieltag spielfrei und gewann im DFB-Pokal nach Rückstand mit 4:1 bei Hertha Zehlendorf.