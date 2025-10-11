VfB Stuttgart: "Wir werden uns etwas einfallen lassen"

Revanche im Blick

Nach dem klaren 5:1-Erfolg im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 wollen die VfB Frauen auch gegen den 1. FSV Mainz 05 punkten. Gegen die Mainzerinnen hat das Team von Cheftrainer Heiko Gerber noch etwas gutzumachen – zweimal in Folge musste man sich im DFB-Pokal zuhause geschlagen geben. Nun soll in der 2. Frauen-Bundesliga die Revanche gelingen.

Der Gegner: 1. FSV Mainz 05

Die 05-erinnen stiegen als Meisterinnen der Regionalliga Südwest in die 2. Frauen-Bundesliga auf. Unter Cheftrainer Takashi Yamashita sammelte die Mannschaft 61 Punkte, erzielte 115 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer. Mit dem Gewinn des Verbandspokals machten sie das Double perfekt. Zu den besten Torschützinnen zählten Nadine Anstatt (33 Tore), Vital Kats (19 Tore) und Kara Bathmann (zehn Tore).

Fünf Testspiele standen für den FSV in der Vorbereitung an, drei davon wurden gewonnen – darunter ein 4:2 gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt. Nach dem Sieg in den DFB-Pokal Play-offs gegen die VfB Frauen folgte in der ersten Hauptrunde jedoch eine 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin. In der 2. Frauen-Bundesliga steht Mainz nach sechs Partien mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 9:8 auf Tabellenplatz sechs.

Trainerstimmen: „Den Bock endlich umstoßen“

„Wir freuen uns auf Mainz – das sind immer spannende Duelle. Nach zwei Pokalniederlagen möchten wir den Bock endlich umstoßen. Wir werden uns etwas einfallen lassen und haben uns sehr gut vorbereitet, um den ersten Sieg gegen Mainz einzufahren“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber.

„Durch das Pokalspiel im August wissen wir schon, wie stark Stuttgart ist“, sagt Takashi Yamashita, Cheftrainer 1. FSV Mainz 05. „Klar ist aber auch, dass der VfB ebenso weiß, was für ein Gegner wir sind. In gewisser Weise ist es also für beide Mannschaften ein Vorteil, weil die Stuttgarterinnen sicherlich auch Lösungen haben, mit denen sie uns knacken wollen. Sie sind eine sehr gute Mannschaft, an diesem Eindruck hat sich auch nach der Analyse einiger ihrer Spiele nichts geändert. Wir haben es in der jüngeren Vergangenheit zwar geschafft, zwei Mal gegen sie zu gewinnen - dennoch wird es ein hartes Spiel. Wir werden unseren eigenen Plan verfolgen und versuchen, über unsere Grenze zu gehen, damit wir wieder eine Chance gegen den VfB haben.“

Das Auswärtsspiel im Livestream

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 gastieren. Die Partie wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.