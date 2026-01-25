VfB Stuttgart: "Wir sind von Anfang an sehr gut im Spiel gewesen"

Von Beginn an bestimmten die VfB Frauen das Geschehen und erspielten sich früh zahlreiche Torchancen. Jana Beuschlein, Nicole Billa und Fabienne Dongus scheiterten zunächst noch an der Torhüterin des KSC, Maxi Rall am Pfosten. In der 23. Minute fiel jedoch die verdiente Führung: Jana Beuschlein staubte einen Lattenschuss von Fabienne Dongus zum 1:0 ab. Nach einem von Maxi Rall herausgeholten Foulelfmeter erhöhte Nicole Billa souverän auf 2:0 (35.). Maxi Rall sorgte im Anschluss für den 3:0-Halbzeitstand (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die VfB Frauen nichts anbrennen. Ein schneller Doppelschlag durch Fabienne Dongus (50.) und Leonie Schetter (54.) stellte früh auf 5:0. In der Folge brachten die Einwechslungen neuen Schwung in die Partie: Joy Castor umkurvte die Torhüterin und traf zum 6:0 (66.). Beim Comeback nach ihrer Knieverletzung erzielte Haruka Osawa das 7:0 (78.). Julia Glaser erhöhte mit einem Distanzschuss auf 8:0 (80.), ehe Leonie Kopp mit dem Treffer zum 9:0 den Schlusspunkt setzte (88.).

VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir sind von Anfang an sehr gut im Spiel gewesen, haben den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Gegen den Ball waren wir sehr griffig, hatten gute Ballgewinne und eine stabile Restverteidigung. Die Spielerinnen, die von der Bank kommen, knüpfen nahtlos an der Leistung an und geben uns wichtige Impulse. Es war ein gelungener Test, den wir aber nicht überbewerten wollen. Gegen Andernach nächste Woche wird das eine andere Aufgabe werden, aber die Vorfreude ist groß.“