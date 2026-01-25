 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Kieweg

VfB Stuttgart: "Wir sind von Anfang an sehr gut im Spiel gewesen"

Sieg im letzten Testspiel der Wintervorbereitung - 9:0 der VfB-Frauen gegen den Karlsruher SC

Nach dem 8:1-Erfolg am Mittwochabend gegen den VfL Herrenberg folgte für die Frauen des VfB Stuttgart im letzten Test der Wintervorbereitung ein deutlicher 9:0-Heimsieg gegen den Karlsruher SC.

Gestern, 14:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe
9
0
Abpfiff

Von Beginn an bestimmten die VfB Frauen das Geschehen und erspielten sich früh zahlreiche Torchancen. Jana Beuschlein, Nicole Billa und Fabienne Dongus scheiterten zunächst noch an der Torhüterin des KSC, Maxi Rall am Pfosten. In der 23. Minute fiel jedoch die verdiente Führung: Jana Beuschlein staubte einen Lattenschuss von Fabienne Dongus zum 1:0 ab. Nach einem von Maxi Rall herausgeholten Foulelfmeter erhöhte Nicole Billa souverän auf 2:0 (35.). Maxi Rall sorgte im Anschluss für den 3:0-Halbzeitstand (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die VfB Frauen nichts anbrennen. Ein schneller Doppelschlag durch Fabienne Dongus (50.) und Leonie Schetter (54.) stellte früh auf 5:0. In der Folge brachten die Einwechslungen neuen Schwung in die Partie: Joy Castor umkurvte die Torhüterin und traf zum 6:0 (66.). Beim Comeback nach ihrer Knieverletzung erzielte Haruka Osawa das 7:0 (78.). Julia Glaser erhöhte mit einem Distanzschuss auf 8:0 (80.), ehe Leonie Kopp mit dem Treffer zum 9:0 den Schlusspunkt setzte (88.).

VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir sind von Anfang an sehr gut im Spiel gewesen, haben den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Gegen den Ball waren wir sehr griffig, hatten gute Ballgewinne und eine stabile Restverteidigung. Die Spielerinnen, die von der Bank kommen, knüpfen nahtlos an der Leistung an und geben uns wichtige Impulse. Es war ein gelungener Test, den wir aber nicht überbewerten wollen. Gegen Andernach nächste Woche wird das eine andere Aufgabe werden, aber die Vorfreude ist groß.“

So spielten die VfB Frauen: 1 Beck – 5 Temaj, 7 Redzepi, 8 Rall, 16 Hechler, 19 Hirano, 20 Beuschlein (C), 26 Billa, 32 T. Dongus, 33 F. Dongus, 77 Schetter

Zunächst auf der Bank: 25 Boettcher – 2 Hofmann, 4 Schäfer, 9 Glaser, 11 Rückert, 13 Kopp, 21 Babic, 29 Meßmer, 30 J. Castor, 79 Osawa

Das nächste Spiel:

Am kommenden Sonntag starten die VfB Frauen in die zweite Saisonhälfte der 2. Frauen-Bundesliga. Zuhause empfängt das Team von Cheftrainer Heiko Gerber die SG 99 Andernach. Anpfiff ist um 12 Uhr.

So., 01.02.2026, 12:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
SG 99 Andernach
SG 99 AndernachSG Andernach
12:00

