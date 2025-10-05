VfB Stuttgart: "Wir sind heute richtig ins Rollen gekommen"

Vier Änderungen nahm Cheftrainer Heiko Gerber im Vergleich zum 4:1-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt II vor. Leonie Kopp, Yuka Hirano und Leonie Schetter rückten in die erste Elf, Katharina Schäfer und Fabienne Dongus nahmen zunächst auf der Bank Platz, Rosa Rückert fehlte krankheitsbedingt.

Jana Beuschlein erzielt Doppelpack am 30. Geburtstag

Trotz anhaltender Regenfälle erwischten die VfB Frauen einen nahezu perfekten Start und gingen nach gut zehn Minuten bereits mit 2:0 in Führung (siehe: „die Tore“). Und es hätte noch höher ausfallen können, denn Nicole Billa (3.) hatte zuvor eine weitere Großchance auf dem Fuß, die jedoch knapp neben den Kasten ging. Die VfB Frauen machten weiter, hielten den Druck hoch und bespielten die Schanzerinnen mit ihrem guten Kurzpassspiel.

Zwar hielt Ingolstadt über weite Strecken gut dagegen, zwingende Tormöglichkeiten blieben auf Seiten der Gäste in der ersten Hälfte jedoch aus. Vielmehr belohnte sich erneut Jana Beuschlein, die am heutigen Samstag nicht nur ihren 30. Geburtstag, sondern auch ihren ersten Zweitliga-Doppelpack in Weiß-Rot bejubeln konnte. 3:0 lautete die verdiente Pausenführung für den VfB.

Auch Leonie Kopp trifft doppelt, Dafina Redzepi netzt zwei Minuten nach Einwechslung

In Hälfte zwei schalteten die VfB Frauen zu Beginn einen Gang zurück, es entwickelte sich zunächst ein Mittelfeld-Fight, bei dem der VfB jedoch weiterhin Druck ausübte. Nicole Billas Abschluss parierte FCI-Keeperin Anna-Lena Daum stark (59.), drei Minuten später ließen ihr Leonie Kopp und Leonie Schetter jedoch keine Chance. Für beide war nach dieser Aktion und einem überhaupt starken Spiel Schluss, Meike Meßmer und Joy Castor kamen dafür in die Partie (64.) und knüpften an den guten Auftritt des VfB an.

Trotz des mittlerweile deutlichen Ergebnisses wollten die VfB Frauen mehr. Maxi Rall probierte es aus der zweiten Reihe (68.), die eingewechselte Dafina Redzepi, die zusammen mit Julia Glaser und Celine Philipp für die letzte Viertelstunde in die Partie kam, machte schließlich den Deckel drauf (78.). Zwar erzielten die Schanzerinnen noch den 1:5-Anschlusstreffer in der Schlussphase, am Heimsieg für die VfB Frauen änderte das jedoch nichts mehr.

Die Tore:

2. Minute: Linette Hofmann erobert den Ball früh in der gegnerischen Hälfte und leitet die Kugel weiter auf Jana Beuschlein, die halbrechts einnetzt und den VfB früh in Führung bringt.

11. Minute: Energisches Zusammenspiel von Maxi Rall und Leonie Kopp, die aus spitzem Winkel zum 2:0 trifft. Ihr erster Treffer für den VfB in der 2. Frauen-Bundesliga.

29. Minute: Klasse Angriff über die linke Seite über Lenelotte Müller und Leonie Schetter, die den Ball scharf in den Sechzehnmeterraum spielt. Jana Beuschlein lupft die Kugel grätschend zum 3:0 in den Kasten. Doppelpack Nummer eins!

62. Minute: Starkes Solo von Leonie Schetter die über die linke Seite die Tiefe sowie Namensvetterin Leonie Kopp suchte, die bei der Hereingabe nur noch den Fuß hinhalten musste. 4:0 VfB! Doppelpack Nummer zwei!

78. Minute: Nicole Billa erobert den Ball im Spielaufbau noch im Sechzehnmeterraum der Gäste. Meike Meßmer zieht ab, Dafina Redzepi hält den Fuß hin und erzielt ihr Premierentor.

84. Minute: Einen Freistoß aus dem Halbfeld bringt Ina Timmermann gefährlich vors Tor, Kuya Strobel köpft zum Anschluss ein.

Die Stimmen: Cheftrainer Heiko Gerber: „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben schnell 2:0 geführt und hätten diese Führung sogar noch ausbauen können. Bevor Ingolstadt so richtig in der Partie war, war diese fast schon entschieden. Wir haben weiter Druck gemacht und hatten unsere Chancen. Dennoch muss ich auch Ingolstadt ein Kompliment machen, sie haben nie aufgehört, sondern versucht, uns das Leben weiterhin schwerzumachen. Am Ende geht das Ergebnis aber auch in der Höhe in Ordnung. 5:1 ist deutlich, wenn auch dieser Sieg ein hartes Stück Arbeit war.“ Jana Beuschlein: „Wir sind heute richtig ins Rollen gekommen und haben unsere Tore erzielt. Worüber wir uns am Ende ärgern, ist das Gegentor. Wir hätten gerne zu Null gespielt. Das werden wir uns anschauen, analysieren und wieder abhaken. Nach der Halbzeit hatten wir eine kleine Phase, in der wir die Bälle nicht so gehalten haben, wie wir uns das vorstellen. Aber ansonsten haben wir spielerisch eine gute Leistung gezeigt, viele ‚gezockt‘, den Ball auch im Kurzpassspiel laufen gelassen und uns dadurch einige Chancen erarbeitet haben. Dickes Lob auch an unsere Mädels, die von der Bank kamen. In der Trainingswoche gibt jede von uns Vollgas und wir pushen uns gegenseitig. Der Konkurrenzkampf ist wichtig und jede, die heute reinkam, war direkt präsent. Die Saison ist noch lang, wir brauchen jede und stehen als Mannschaft zusammen.“