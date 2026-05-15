VfB Stuttgart: "Wir schauen auf uns und wollen jedes Spiel nutzen"

Die Mädels aus Cannstatt reisen als frischgebackene Zweitligameisterinnen zum Saisonfinale nach Sand. Am vergangenen Spieltag machte die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck mit einem 4:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg II sowohl den Aufstieg in die Bundesliga als auch die Meisterschaft perfekt, nachdem der Verfolger aus Sand zeitgleich nicht über ein Unentschieden gegen die SG 99 Andernach hinauskam.

Nun kommt es am letzten Spieltag zum Duell zwischen dem Tabellenersten aus Stuttgart und dem Tabellendritten aus Sand, der nach dem 1:1 gegen die SG 99 Andernach aufgrund des schlechteren Torverhältnisses (+27) hinter den 1. FSV Mainz 05 (+43) zurückfiel. Bereits das Hinspiel konnten die VfB Frauen mit 2:0 für sich entscheiden.

Der Gegner: SC Sand

Der SC Sand spielt bislang eine starke Saison in der 2. Frauen-Bundesliga und steht nach 25 Spieltagen mit 52 Punkten sowie einem Torverhältnis von 51:24 auf dem dritten Tabellenplatz. Besonders überzeugend präsentierten sich die Willstätterinnen unter anderem bei deutlichen Siegen gegen den VfL Wolfsburg II (4:0), den VfR Warbeyen (7:1) und Borussia Mönchengladbach (4:0). Auch auswärts gelangen wichtige Erfolge, beispielsweise beim FC Ingolstadt (1:0) und FC Bayern München II (2:1).

Beste Torschützin des Teams ist Pija Reininger mit 15 Treffern, gefolgt von Julia Matuschewski mit zwölf Toren. Bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison zeigte der SC Sand konstante Leistungen und belegte mit 47 von 78 möglichen Punkten den vierten Platz. Trainiert wird die Mannschaft seit November 2021 von Cheftrainer Alexander Fischinger.

Trainerstimmen: „Wollen uns mit einer guten Leistung in die Sommerpause verabschieden“

„Wir haben uns ganz normal auf den Gegner vorbereitet. Das gebietet die sportliche Situation und der Fair-Play-Gedanke, da es für Sand und Mainz noch um alles geht. Trotzdem ist auch klar, dass nach der Anspannung der vergangenen Wochen jetzt erstmal einiges an Last abfällt“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck. „Diese Locker- und Sicherheit wollen wir nutzen, um uns mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis in die Sommerpause zu verabschieden. Aufgrund der Ausgangslage wird Sand irgendwann All-in gehen müssen, um ihre Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga zu wahren. Wir schauen auf uns und wollen jedes Spiel nutzen, um als Team noch mehr zusammenzuwachsen“, fügt er hinzu.

Live-Übertragung des Auswärtsspiels

Schaltet ein, seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie der VfB Frauen gegen den SC Sand wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.