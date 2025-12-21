VfB Stuttgart: "Wir nehmen aber einen Punkt mit, das ist positiv"

Zwar war an der Hinrunde bereits ein Haken dran, zum Jahresende starteten die VfB Frauen im „Südschlager“ jedoch bereits in die Rückrunde der Saison 2025/2026. Das Hinspiel hatte man zuhause mit 3:0 gewonnen, Heiko Gerber warnte jedoch vor einer „intensiven Aufgabe“ – und das bewahrheitete sich. Bei frostigen Temperaturen musste der VfB Frauen-Cheftrainer auf Kiara Beck verzichten – die Keeperin fehlte krankheitsbedingt. Meike Meßmer rückte für Leonie Schetter in die Startelf, weitere Änderungen gab es im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den SC Sand nicht.

Zwei VfB-Führungen reichen nicht für den Sieg

Der VfB kam gut in die Partie und belohnte sich direkt in der Anfangsphase mit dem Führungstreffer durch Nicole Billa (7., siehe: „die Tore“). Der Jubel der mitgereisten VfB-Anhänger war kaum abgeklungen, ehe die Kugel zum Ausgleich des FCB II im VfB-Netz zappelte (10.). Kurz geschüttelt probierten die VfB Frauen viel und nahmen den Fight an. Als alles auf ein Remis zu Pause hindeutete, brachte Rosa Rückert die VfB Frauen wenige Minuten vor der Pause erneut in Front (40.). Gleiches Spiel jedoch auf Seiten der Gastgeberinnen: Drei Minuten später erzielten die Müncherinnen II erneut den Ausgleich (43.), mit dem es auch in die Halbzeit ging.

Keine Treffer in Hälfte zwei

Der FC Bayern II kam etwas besser aus der Pause und übernahm phasenweise die Spielkontrolle, ohne sich dadurch jedoch die ganz großen Möglichkeiten in der Offensive zu erspielen. Hier blieb die VfB-Defensive hellwach und verteidigte weiterhin beherzt. In der Schlussphase waren es Yuka Hirano und Laureta Temaj, die den VfB beinahe zum dritten Mal in Führung gebracht hätten. Dies sollte jedoch nicht mehr gelingen und so endete die zweite Hälfte torlos – 2:2 der Endstand.

Die Tore:

7. Minute: Yuka Hirano stört den Spielaufbau der Münchnerinnen entscheidend und leitet die Kugel auf Nicole Billa weiter. Die VfB-Stürmerin fackelt nicht lange und schiebt zur 1:0-Führung ein.

10. Minute: Passgenaue Flanke über die linke Seite auf Clara Choisy, die den Ball per Kopf über Eve Boettcher hinweg ins Tor befördert.

40. Minute: Eine dynamische Hereingabe von Maxi Rall über die rechte Seite findet Rosa Rückert, die technisch stark ins lange Eck trifft. 2:1 VfB!

43. Minute: Und wieder die passende Antwort des FCB II. Mit Tempo über die rechte Seite wird erneut Clara Choisy im Sechzehnmeterraum in Szene gesetzt. Die Münchnerin trifft und schnürt damit ihren Doppelpack.

Cheftrainer Heiko Gerber: „Wir gehen in der ersten Halbzeit zweimal in Führung, bekommen aber auch zweimal den direkten Ausgleich. Das war zu einfach, daran müssen wir arbeiten. Auch gegen den Drittletzten der Liga ist es keinesfalls einfach und das hat sich heute gezeigt. Der FC Bayern II hat Qualität und kämpferisch heute gut dagegen gehalten. Dennoch haben wir es verpasst, den Sack zuzumachen und waren teilweise nicht zwingend, nicht griffig genug. Wir nehmen aber einen Punkt mit, das ist positiv.“

Laureta Temaj: „Es ist schade, nach dem Heimsieg im Topspiel gegen Sand heute nur einen Punkt mitzunehmen. Unter dem Strich geht dieser jedoch auch in Ordnung. Wir hätten nach unseren jeweiligen Führungstreffern nicht so schnell die Gegentore fangen dürfen – dann wäre die Partie vielleicht anders verlaufen. Bayern II hat es jedoch auch über weite Strecken echt gut gemacht.“

Das nächste Spiel:

Mit diesem 2:2-Remis verabschieden sich die VfB Frauen nun in die Winterpause. Nach dem Jahreswechsel starten die VfB Frauen dann am 1. Februar in die zweite Saisonhälfte. Zuhause empfängt das Team von Cheftrainer Heiko Gerber dann die SG 99 Andernach. Informationen über die Testspiele in der Wintervorbereitung folgen.