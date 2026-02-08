VfB Stuttgart: "Wir mussten bis zum Ende alles geben"

Nur eine Änderung nahm Cheftrainer Heiko Gerber im Vergleich zum 3:3-Heimremis gegen die SG 99 Andernach vor. Fabienne Dongus musste aufgrund einer Gehirnerschütterung vor einer Woche passen, für sie startete Linette Hofmann. Nach den vergangenen beiden Unentschieden sollten die Punkte unbedingt in Bad Cannstatt bleiben – und die VfB Frauen stellten bereits früh die Weichen dafür.

Billa und Beuschlein trafen

Kapitänin Jana Beuschlein und Co. kamen gut in die Partie und übten von Beginn an Druck auf die Gäste vom Niederrhein aus. Gladbach verteidigte jedoch leidenschaftlich und bekam im letzten Drittel oftmals den besagten „Fuß dazwischen“. Der erste vielversprechende Abschluss verzeichnete dann aber Maxi Rall, die den Kasten nach schöner Hereingabe von Leonie Schetter aus kurzer Distanz verfehlte (14.).

Die VfB Frauen nutzten diese Phase, liefen den Gegner früh an und erarbeiteten sich wenige Minuten später dadurch auch den Führungstreffer durch Nicole Billa (siehe: „die Tore“). Trotz gut dagegenhaltender Gäste blieb der VfB das spielbestimmende Team. Die eine oder andere gute Möglichkeit wurde wegen Abseitsstellung entschärft, ehe es kurz nach der Halbstundenmarke dann jedoch passte (Jana Beuschlein, 31.). Vor der Pause probierten es Laureta Temaj (44.) und Maxi Rall (45 +2.) erneut – Gladbachs Keeperin Jil Frehse war jedoch zur Stelle. So blieb es bei der 2:0-Pausenführung des VfB.

Redzepi erhöhte

Die VfB Frauen kamen mit viel Tempo aus der Kabine, um möglichst früh nachzulegen. Das gelang Dafina Redzepi kurz nach Wiederanpfiff stark (52.). Mit der 3:0-Führung im Rücken ging Weiß-Rot dann jedoch einige Minuten zu nachlässig um und schenkte den Gästen damit wieder den Glauben, zurück ins Spiel zu finden. Dieser breitete sich durch Halbchancen aus und festigte sich schließlich mit dem 1:3-Anschlusstreffer (60).

Die Antwort der Mädels aus Cannstatt war deutlich – denn diesen Heimsieg wollte man sich keinesfalls mehr nehmen lassen. Maxi Rall (61.) scheiterte aus spitzem Winkel erneut an Keeperin Jil Frehse (61.), Tamar Dongus‘ Kopfball tropfte gleich zweimal an die Latte (63.) und die eingewechselte Rosa Rückert fand ebenfalls in Gladbachs Keeperin ihre Meisterin (88.). So blieb es beim 3:1-Endstand.

Durch den siebten Heimsieg und ein Remis des direkten Konkurrenten aus Sand klettern die VfB Frauen aufgrund des besseren Torverhältnisses zurück an die Tabellenspitze der 2. Frauen-Bundesliga.

Die Tore:

19. Minute: Jana Beuschlein stört früh und entscheidend im Gladbacher Spielaufbau und erobert die Kugel. Im Kurzpassspiel über Yuka Hirano und Dafina Redzepi gelangt die Kugel zu Nicole Billa, die ins kurze Eck einschiebt.

31. Minute: Klasse Aktion von Yuka Hirano, die die startenden Jana Beuschlein per langem Ball von der Mittellinie in Szene setzt. Die VfB-Kapitänin köpft die Kugel sanft über Gladbachs Keeperin hinweg ins Tor, die deutlich zu spät kommt und die VfB-Stürmerin abräumt. Nach einer kurzen Verletzungspause kann Jana Beuschlein jedoch weiterspielen. 2:0 VfB!

52. Minute: Dafina Redzepi leitet ihren eigenen Treffer bereits an der Mittellinie mit ein, ehe es mit Tempo über die linke Seite geht. Jana Beuschlein und Leonie Schetter treiben die Kugel im Verbund nach vorne und bedienen Dafina Redzepi, die flach in lange Eck einnetzt. 3:0 – wichtig!

60. Minute: Alina Abdii bleibt gegen Laureta Temaj im Ballbesitz und schiebt aus spitzem Winkel zum 1:3-Anschluss ein.

Cheftrainer Heiko Gerber: „Zunächst sind wir sehr glücklich, dass wir die Punkte nach dem Unentschieden gegen Andernach letzte Woche zuhause behalten konnten. Das war unser Ziel, wohl wissend, dass Gladbach seine fußballerischen Qualitäten hat. Das hat man auch heute wieder gesehen. Sie finden gute Lösungen mit Ball, wir haben uns gut darauf eingestellt, nach vorne aber trotzdem einige Fehler gemacht. Nach Ballgewinn waren wir teilweise zu ungenau oder haben die falschen Entscheidungen getroffen. Wir hätten das Spiel schon früher auf Sieg stellen können. Unsere Defensivleistung bei gegnerischen Standards war gut heute, daran haben wir verstärkt in der Trainingswoche gearbeitet. Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Wir mussten bis zum Ende alles geben.“

Torschützin zum 3:0 Dafina Redzepi: „Es war ein sehr anstrengendes, kampfbetontes Spiel. Wir haben den Switch von Kunstrasen auf Rasen gut hinbekommen, unsere Tore gemacht, aber leider auch ein Gegentor bekommen. Wir müssen vorne weiterhin eiskalt sein, unsere Tore machen und den Gegner unter Druck setzen – dann sind wir auf einem guten Weg.“