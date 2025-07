VfB Stuttgart: "Wir haben eine enorme Qualität im Team"

Am Donnerstagmorgen machte sich der rund 40-köpfige Tross der VfB-Frauen auf ins drei Stunden entfernte Bad Kohlgrub in der oberbayerischen Urlaubsdestination. Im Naturpark Ammergauer Alpen, offizieller Partner der VfB-Frauen, wird seitdem in unterschiedlichen Einheiten auf und neben dem Platz eine wichtige Basis für die 2. Frauen-Bundesliga gelegt. Neben zwei Trainingseinheiten am Tag werden Spielphilosophien vertieft, Gespräche geführt und ein Team formiert.

„Ich habe mich ehrlich gesagt schon in den ersten Tagen beim VfB total wohlgefühlt und bin bereits gut integriert ins Trainingslager gefahren“, sagt Neuzugang Rosa Rückert, die vom Main an den Neckar gewechselt war. „Um so cooler ist es, in diesen Tagen noch besser als Team zusammenzuwachsen. Es macht einfach Spaß!“

Auch Nicole Billa, die zuletzt für den 1. FC Köln auflief, stimmt zu: „Es tut richtig gut, wenn man mal aus dem Alltag rauskommt und viel Zeit miteinander verbringt. Da lernt man Spielerinnen und Trainer auch einfach nochmal von einer anderen Seite kennen. Vor allem, weil es auch andere Events außerhalb der Trainingseinheiten gibt. Das Wetter können wir nicht ändern, aber mir ist es lieber als 40 Grad.“

10:0-Sieg im Test gegen den FFC Wacker München

Am Samstagnachmittag trugen die VfB Frauen auf dem Gelände des ortsansässigen FC Bad Kohlgrub auch ihr Testspiel gegen Regionalligist FFC Wacker München aus. Bei anhaltenden Regengüssen machte das Team von Cheftrainer Heiko Gerber bereits vieles richtig und entschied die Partie deutlich und hochverdient mit 10:0 fürs sich. Die Treffer erzielten Jana Spengler (3), Julia Glaser (2), Joy Castor (2), Rosa Rückert, Leonie Kopp und Jana Beuschlein. Nach dem Testspiel ließ die Mannschaft den Tag bei einem gemeinsamen Teamabend ausklingen.