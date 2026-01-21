VfB Stuttgart: "Wir glauben an die Perspektive"

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Seit Sommer 2024 trägt Gabriel Zarrella das Trikot mit dem Brustring. Damals wechselte der Innenverteidiger aus der Jugend von Viktoria Köln in die U17 des VfB und wurde dort auf Anhieb Leistungsträger. In der vergangenen Saison absolvierte der Deutsch-Italiener 23 Pflichtspiele für die U17 und erreichte das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In dieser Saison bremste ihn eine Knieverletzung aus, ehe der 17-Jährige im November seine Rückkehr auf den Platz feierte und drei Pflichtspiele für die U19 bestritt. Nun verlängerte Gabriel Zarrella seinen Vertrag beim VfB.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums: „Gabriel kam vor einem Jahr aus Köln zu uns und hat als Innenverteidiger unter seinen Trainern Daniel Jungwirth und Tobias Rathgeb eine kontinuierlich positive Entwicklung vollzogen. Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist.

