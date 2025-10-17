VfB Stuttgart: "Wir brauchen erneut die Mentalität und Bereitschaft"

Nach dem Abstieg in die 2. Frauen-Bundesliga steht das Team von Cheftrainer Kurt Russ derzeit mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 11:13 auf Tabellenplatz zehn. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gelang ein 3:0-Auswärtssieg gegen Regionalligist 1. FFC Montabaur. Im Achtelfinale empfängt Potsdam nun zuhause die SGS Essen.

Am vergangenen Wochenende feierte die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Gerber einen spektakulären 5:4-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 – trotz eines zwischenzeitlichen 0:4-Rückstands. Nun kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit dem 1. FFC Turbine Potsdam. Die VfB Frauen stellen mit 21 erzielten Toren die beste Offensive der 2. Frauen-Bundesliga, während Potsdams Stürmerin Rana Okuma bereits sechsmal getroffen hat und damit die Torschützinnenliste anführt.

Trainerstimmen: „Fußballerische Qualität dem Gegner aufdrücken“

VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber blickt mit großem Respekt auf den kommenden Gegner: „Turbine Potsdam ist ein Traditionsverein im Frauenfußball. Was sie in den vergangenen Jahren für den Frauenfußball in Deutschland geleistet haben, ist beeindruckend. Wir treffen auf eine Mannschaft, die gegen den Ball eine sehr gute Struktur hat – da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu.“ Für das Spiel am Sonntag fordert Gerber von seinem Team dieselbe Einstellung wie zuletzt: „Wir brauchen erneut die Mentalität und Bereitschaft, wie in den vergangenen Spielen. Außerdem müssen wir unsere fußballerische Qualität dem Gegner aufdrücken, uns im Eins-gegen-Eins durchsetzen sowie eine defensive Stabilität mitbringen.“

Pinktober beim VfB: Gemeinsame Zeichen gegen Brustkrebs

Im Rahmen des internationalen Brustkrebsmonats Oktober setzt der VfB gemeinsam mit dem Jahrespartner der VfB-Stiftung, dem Krebsverband Baden-Württemberg, sichtbare Zeichen für Aufklärung, Früherkennung und Solidarität. Unter dem Motto „Check dich selbst: Früh entdeckt. Stark gekontert.“ finden vielfältige Aktionen statt – darunter Maßnahmen rund um das Heimspiel der VfB Frauen gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Mit den pinken VfB-Torwarttrikots der aktuellen Saison soll auf die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam gemacht werden. Denn: Pink ist weltweit die Symbolfarbe im Kampf gegen Brustkrebs. Ziel der Pinktober-Aktionen ist es, Bewusstsein zu schaffen, Wissen zu vermitteln und Menschen jeden Alters zur Auseinandersetzung mit dem Thema Brustkrebs zu motivieren.

Heimspiel live verfolgen

Ihr könnt am Sonntag nicht in Bad Cannstatt dabei sein? Kein Problem – das Heimspiel der VfB Frauen gegen den 1. FFC Turbine Potsdam wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.

