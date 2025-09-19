VfB Stuttgart: "Wichtig ist, dass wir unsere Stärken zeigen"

Rückert und Hechler mit Frankfurt-Erfahrung

Ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Viktoria Berlin war das Resultat der VfB Frauen am vergangenen Wochenende. Nun kommt es erstmals zum Duell mit Eintracht Frankfurt II. Eine Spielerin kennt das Zweitliga-Team der SGE bereits bestens: Rosa Rückert absolvierte 37 Partien für die Frankfurterinnen in der 2. Frauen-Bundesliga und erzielte dabei acht Tore. Zuvor trug sie bereits in der U17 das Eintracht-Trikot. In der neuen Ausgabe der „stadion aktuell“ spricht die 18-Jährige über eine für sie besondere Partie. Auch Janina Hechler bringt reichlich Frankfurt-Erfahrung mit: Zwischen 2020 und 2023 lief sie 30-mal in der Bundesliga für die erste Mannschaft auf und spielte zudem fünfmal für die Zweitvertretung.

Eintracht Frankfurt II im Blick

Nach drei Unentschieden zum Auftakt und der Niederlage in Mainz (0:3) steht die Eintracht mit drei Punkten auf Tabellenplatz elf. In der Vorbereitung bestritt die SGE drei Testspiele, aus denen zwei Siege und eine Niederlage bei 7:5 Toren hervorgingen. Die Vorsaison beendeten die Frankfurterinnen mit 43 von 78 möglichen Punkten und einem Torverhältnis von 29:25 auf Rang sechs.

Trainiert wird die Zweitvertretung der Eintracht von Julia Simic. Nach ihrer Zeit als Co-Trainerin leitete sie das Team gemeinsam mit Fritzy Kromp, bevor im Juli 2025 der Aufstieg zur alleinigen Cheftrainerin folgte. Top-Torschützin der vergangenen Spielzeit war Melissa Schmidt-Sommer mit sechs Treffern. Johanna Berg, die mittlerweile bei Ligakonkurrent 1. FSV Mainz 05 spielt, steuerte fünf Tore bei.

Trainerstimmen: „Den Gegner zu Fehlern zwingen“

„Eintracht Frankfurt II hat sich als fester Bestandteil der 2. Frauen-Bundesliga etabliert. Jedes Jahr verfügen sie über gut ausgebildete, junge Talente, die mutig Fußball spielen wollen. Wir treffen am Sonntag auf eine sehr ordentliche Mannschaft mit einer klaren Spielidee, die es nicht zu unterschätzen gilt“, sagt VfB-Frauen Cheftrainer Heiko Gerber über den Gegner. Mit Blick auf sein Team ergänzt er: „Wir haben unsere Qualitäten bisher noch nicht vollständig auf den Platz gebracht. Wichtig ist, dass wir unsere Stärken zeigen, mutig auftreten, den Gegner unter Druck setzen und ihn so zu Fehlern zwingen.“

Julia Simic, Cheftrainerin Eintracht Frankfurt II: „Der VfB Stuttgart ist ein toller Name und Newcomer im Frauenfußball mit viel Power und Anziehungskraft. Sie haben einige ehemalige Erstligaspielerinnen im Kader, die sehr wichtig für die Mannschaft sind. Da gilt es, als junges Team mit allem dagegen zu halten. Für uns als U20-Mannschaft ist es wieder ein Qualitätscheck, um zu sehen, wo wir aktuell stehen. Wir wissen um unsere Chance, aber es muss viel passen, damit wir dann auch Punkte mitnehmen können. Wir freuen uns auf die Challenge, aber es wird eine harte Nuss.“

Das Auswärtsspiel live verfolgen

Seid live dabei und unterstützt unsere VfB Frauen aus der Ferne. Die Partie gegen Eintracht Frankfurt II wird ab 14 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen. Zum Livestream.