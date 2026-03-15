VfB Stuttgart: "Von daher nehmen wir den Sieg gerne mit"

Am 19. Spieltag gastierten die VfB Frauen nach zwei pflichtspielfreien Wochenenden bei den Schanzerinnen. VfB-Cheftrainer Heiko Gerber nahm im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II (4:3-Sieg) fünf Änderungen in der Startelf vor. Für Kiara Beck (Rotsperre), Rosa Rückert (Innenbanddehnung Knie), Laureta Temaj, Reena Wichmann und Fabienne Dongus (alle Ersatzbank) starteten Eve Boettcher, Dafina Redzepi, Julia Glaser, Muriel Dürr und Tamar Dongus.

Frühe Führung für die Schanzerinnen

Ingolstadt erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der Anfangsphase in Führung (5.). Doch die Mädels aus Cannstatt machten Druck. Nach der Anfangsviertelstunde setzte Julia Glaser die Kugel zunächst an den Pfosten, ehe ihr wenige Minuten später der Ausgleichstreffer gelang (24.). Damit wollte man sich vor der Pause jedoch nicht zufrieden geben und drängte auf die Führung. Im Gegenzug hatten die Gastgeberinnen jedoch immer wieder gute Möglichkeiten (u.a. Lara Felix, 41.). Den durchaus verdienten 2:1-Führungtreffer erzielte Maxi Rall dann wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff (45.).

Vom Punkt gepunktet

Die Fehlerquote auf Seiten des VfB galt es, in der zweiten Halbzeit abzustellen und nachzulegen. Es waren jedoch die Schanzerinnen, die aktiver aus der Kabine kamen und auf den Ausgleich spielten (u.a. Annika Kömm, 48.) – Tamar Dongus klärte jedoch im letzten Augenblick stark. Ingolstadt blieb dran und setzte den darauffolgenden Eckstoß gleich zweimal ans Aluminium. Glück für die VfB-Frauen in dieser Spielphase, das in der 54. Minute dann jedoch erschöpft war.

Nach dem Ausgleich der Gastgeberinnen wurde die Partie etwas ereignisärmer, bevor Dafina Redzepi den Führungstreffer erneut auf dem Fuß hatte. FCI-Keeperin Franziska Maier parierte abermals stark (71.). Mit einem Punkt wollten sich die VfB Frauen jedoch nicht zufrieden geben. Das „goldene Siegtor“ erzielte Nicole Billa schließlich vom Elfmeterpunkt. Diese 3:2-Führungen brachten die VfB Frauen über die Zeit. Unter dem Streich stehen drei wichtige Punkte aus der Kategorie „Arbeitssieg“.

Trainerstimme

Cheftrainer Heiko Gerber: „Kompliment an Ingolstadt, sie waren heute zeitweise besser als wir. Wir mussten fighten, sie haben es uns extrem schwergemacht und waren aggressiv gegen den Ball. Durch das frühe Gegentor wurde es nochmal schwieriger für uns. Von daher nehmen wir den Sieg gerne mit, wohlwissend, dass er heute eher glücklich war.“

Die Tore:

5. Minute: Ingolstadt stört die VfB Frauen früh im Aufbauspiel und drängt sie zu Fehlern. Das gelingt, Lara Felix luchst Yuka Hirano die Kugel ab und trifft im Nachschuss zur 1:0-Führung.

24. Minute: FCI-Keeperin Franziska Maier hält die VfB-Ecke stark, Julia Glaser probiert es aus der Distanz, ehe Leonie Haberäcker den Ball ins eigene Tor abfälscht. Egal wie: Ausgleich!

45. Minute: Dafina Redzepi tritt die Ecke in die Gefahrenzone, Maxi Rall reagiert blitzschnell und bugsiert die Kugel über die Linie. Der VfB führt!

54. Minute: Lara Felix bedient Nina Penzkofer über die rechte Seite. Penzkofer lauert im Sechzehnmeterraum und schiebt zum Ausgleich ein. 2:2!

74. Minute: Maxi Rall wird im Strafraum zu Fall gebracht. Nicole Billa versenkt den nachfolgenden Elfmeter sicher.