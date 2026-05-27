VfB Stuttgart verlängert mit Sascha Glass

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstandvorsitzenden Alexander Wehrle, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und der Unterstützung von Lisa Lang (Managerin Sportorganisation Frauenfußball) rückte der 53-Jährige den Frauenfußball beim VfB in den vergangenen drei Spielzeiten ins Zentrum des Interesses. So entschieden sich besondere Persönlichkeiten des deutschen Frauenfußballs wie Mandy Islacker oder Leonie Maier für den Club aus Cannstatt und trugen mit ihren Leistungen zum Erfolgsweg des VfB bei. Weiterhin verankerte Sascha Glass gemeinsam mit seinem Team den VfB-Frauenfußball in der Region und schaffte somit eine neue Anlaufstelle hochklassigen Frauenfußballs für regionale Talente. Durch sein Netzwerk und seine Expertise erfährt der VfB-Frauenfußball auch internationale Aufmerksamkeit. So tragen aktuell die österreichische Nationalspielerin und ehemalige Fußballerin des Jahres 2021 in Deutschland und Österreich Nicole Billa sowie die beiden Japanerinnen Yuka Hirano und Haruka Osawa das Trikot mit dem roten Brustring.

Sascha Glass wechselte im Juni 2023 zum VfB Stuttgart. Mit seinem umfangreichen Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung etablierte er den Frauenfußball beim VfB national wie international und schaffte den direkten Durchmarsch von der Oberliga Baden-Württemberg bis in die Google Pixel Frauen-Bundesliga in Rekordzeit. Ein bislang einzigartiger, historischer Erfolg im deutschen Frauenfußball.

Vor seinem Wechsel nach Cannstatt war Sascha Glass als Cheftrainer der 1. FC Köln-Frauen (Januar 2020 bis März 2023) tätig und stieg im Sommer 2021 mit den FC-Frauen in die Bundesliga auf. Seine vorherigen Trainerstationen waren beim SC Sand (2017 bis 2019), VfL Wolfsburg (2014 bis 2017) und 1. FFC Frankfurt (2011 bis 2014).

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender: „Es ist Sascha Glass und seinem Team in hervorragender Art und Weise gelungen, den VfB-Frauenfußball praktisch in Rekordzeit in die Bundesliga zu führen. Dieser Durchmarsch von der Oberliga bis in die Bundesliga sucht seinesgleichen im deutschen Frauenfußball. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sascha als ausgewiesener Experte im Mädchen- und Frauenfußball auch in Zukunft beim VfB Stuttgart wirken wird. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wird er unsere Frauenteams konstant weiterentwickeln, um die VfB Frauen nachhaltig im Profibereich zu etablieren und zugleich unsere Nachwuchsarbeit weiter zu stärken.“

Fabian Wohlgemuth, Sportvorstand: „Erstklassigkeit im Fußball ist in Stuttgart keine Männerdomäne mehr. Zusammen mit seinem Team hat Sascha Glass einen maßgeblichen Anteil daran, dass ab kommender Saison Bundesliga-Frauenfußball in Stuttgart gespielt wird. Das ist ein großartiger Erfolg für den VfB und gleichzeitig ein wichtiges Signal für den Frauen- und Mädchenfußball in der gesamten Region. Ich schätze die Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch mit Sascha sehr und freue mich, dass er seine Tätigkeit beim VfB langfristig weiterführen wird. Zusammen mit seinem engagierten Team hat Sascha beim VfB einen Erfolgsweg eingeschlagen, der unseren gesamten Club stärken, uns kompletter und attraktiver machen wird.“

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball: „Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung beim VfB und das mir entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen um Vorstand und Präsidium. Meine Familie und ich fühlen uns rundum wohl in Stuttgart, das war mir sehr wichtig. Die Zusammenarbeit mit unserem Vorstand um Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth sowie mit Präsident Dietmar Allgaier ist hervorragend. Ich spüre ein sehr großes Vertrauen, das sehr wichtig für meine Arbeit ist. Die sehr gute Unterstützung von und angenehme Zusammenarbeit mit unseren Abteilungen und Mitarbeitenden ist essentiell für unseren bisherigen Erfolg. Sportlich haben wir die Bundesliga erreicht und gemeinsam vieles möglich gemacht. In der Entwicklung des VfB-Frauenfußballs sind wir jedoch noch lange nicht am Ende. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr auf alles, was auf unserem weiteren gemeinsamen Weg kommen wird.“