VfB Stuttgart verlängert mit erfahrener Mittefeldspielerin

Seit knapp eineinhalb Jahren trägt Yuka Hirano das VfB-Trikot, in denen sie 35 Pflichtspiele absolvierte und vier Tore erzielte. Ihr neuer Vertrag beim VfB ist bis zum 30. Juni 2028 datiert.

Die 28 Jahre alte Japanerin wechselte vom japanischen Erstligisten Nojima Stella Kanagawa Sagamihara zum VfB. Zuvor spielte sie vier Jahre für den 1. FC Köln. Aktuell bestreitet Yuka Hirano ihre zweite Saison bei den VfB Frauen und hat in dieser Zeit bereits einen Aufstieg sowie den Gewinn des Verbandspokals gefeiert. Im zentralen Mittelfeld überzeugt sie dabei besonders durch ihren Spielaufbau und ihr starkes Spielverständnis, mit denen sie dem Team wichtige Impulse verleiht.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Yuka zwei weitere Jahre beim VfB sein wird. Yuka ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem zentralen Mittelfeld und hat sich in den letzten eineinhalb Jahren zur Leistungsträgerin etabliert. Yuka bringt Ruhe in unser Spiel, ist technisch versiert und auch unter Druck immer anspielbar. Durch ihre angenehme menschliche Art passt Yuka zudem hervorragend in unser Team und unterstützt unsere Neuzugänge, darunter Haruka, bei einer schnellen Eingewöhnung.“

Yuka Hirano, seit Juli 2024 beim VfB, sagt: „Ich freue mich sehr, dass mein Vertrag beim VfB verlängert wurde. Seit Tag eins fühle ich mich wirklich sehr wohl hier und bin über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung des Clubs sehr dankbar. Auf und neben dem Platz werde ich weiterhin alles dafür geben, um unsere Ziele zu erreichen.“

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________