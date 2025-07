VfB Stuttgart U19: Vamos para Sao Paulo!

Vamos para Sao Paulo – wir gehen nach Sao Paulo! Wenn die U19 am Mittwochvormittag von Stuttgart aus mit Zwischenstopp in Amsterdam in Richtung Sao Paulo abhebt, beginnt das Trainingslager beim Partnerverein Sao Paulo FC (SPFC). Neun Tage wird das Team von Trainer Tobias Rathgeb beim brasilianischen Topclub in der Millionenmetropole verbringen, ehe es am 24. Juli wieder zurück in die Heimat geht. Dabei wird das Team im Jugendinternat auf dem Trainingsgelände der Nachwuchsabteilung im Vorort Cotia untergebracht sein. Kurz darauf, vom 29. Juli bis zum 8. August, wird es die U17 der U19 gleichtun und ebenfalls ihr Trainingslager in Sao Paulo verbringen. Die beiden Reisen sind Bestandteil der im Januar geschlossenen Kooperation zwischen dem SPFC und dem VfB. Neben den Trainingslagern der beiden Nachwuchsteams in Brasilien findet ein enger inhalticher Austausch und Wissenstransfer zwischen den beiden Jugendabteilungen statt. Zudem werden Talente aus Brasilien mehrere Wochen lang beim VfB leben und trainieren, um die deutsche Fußballkultur kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.

“Indem wir jetzt mit unserer U19 und U17 die Sommer-Vorbereitung in Sao Paulo durchführen, gehen wir den nächsten Schritt in der bestehenden Kooperation zwischen dem VfB Stuttgart und Sao Paulo FC. Unsere Mannschaften werden im Rahmen ihres Aufenthalts auf die absoluten Top-Teams der Region treffen und mit prägenden Erfahrungen zurückkehren. Wir schaffen in dieser Kooperation ganz konkret die Möglichkeiten für eine Vielzahl unserer Spieler und Trainer, den eigenen sportlichen und kulturellen Horizont zu erweitern. Außerdem werden die Trainer und Spezialisten auf beiden Seiten die gemeinsame Zeit zum Wissensaustausch in vereinbarten Workshops nutzen. Um dann zu guter Letzt auch unsere Position in der Talentsichtung zu stärken, werden uns auch Vertreter der Scouting-Abteilung begleiten. Wir versuchen also unser Nachwuchsleistungszentrum insgesamt profitieren zu lassen und sind gespannt, welche Ergebnisse wir mit nach Stuttgart zurücknehmen”, sagt Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.