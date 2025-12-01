VfB Stuttgart: U19 mit Schützenfest, zehnter Sieg in Serie für U17

Die drei ältesten NLZ-Teams des VfB Stuttgart gewinnen am Wochenende allesamt. Die U19 sichert sich den Gruppensieg, die U17 schließt die Vorrunde siegreich ab.
U19: Mit Schützenfest zum Gruppensieg
Die U19 ist vorzeitiger Sieger der Vorrundengruppe D in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Durch den 9:1-Kantersieg über die Kickers Offenbach ist dem Team von Trainer Tobias Rathgeb einen Spieltag vor Ende Platz eins nicht mehr zu nehmen. Dies bedeutet, dass der VfB in Liga A der Hauptrunde voraussichtlich nur mit einem weiteren Gruppensieger einer der Sechsergruppen zugeteilt wird.
Das Heimspiel gegen Offenbach begann allerdings nicht wie gewünscht: Bereits in der ersten Minute nutzte David Bonsu einen Stockfehler im Stuttgarter Spielaufbau und schob zum 0:1 ein. Dies wollten die Jungs aus Cannstatt allerdings nicht auf sich sitzen lassen und schlugen zurück: Antonijo Janjic glich in Minute zehn aus und läutete damit eine Phase purer Dominanz des VfB ein. Nach knapp einer halben Stunde wurde Tuncay Durna im Strafraum gelegt und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1 selbst. Dann ging es Schlag auf Schlag: Binnen vier Minuten stellten Enis Redzepi und Tuncay Durna auf den 4:1-Pausenstand.
Auch nach der Pause ging es nur in eine Richtung. Matthaios Tsigkas (54.), Dreierpacker Tuncay Durna (56.) sowie die eingewechselten Mohamed Drammeh (65.) und Colin Kroll-Thiel (72., 90.) erhöhten in Durchgang zwei auf 9:1.
„Durch das frühe Gegentor war es nicht so einfach. Das haben wir aber gut abgeschüttelt und unsere Qualitäten auf den Platz bekommen. Mich freut es, dass heute viele verschiedene Spieler getroffen haben und das Team bis zum Schluss Gas gegeben hat“, sagte Trainer Tobias Rathgeb. Seine Mannschaft ist zum Abschluss der Vorrunde am kommenden Samstag um 13 Uhr bei Eintracht Frankfurt zu Gast.
---
U17: Zehnter Sieg in Serie
Zum Abschluss der Vorrunde traf die U17 am Samstag erneut auf den SSV Ulm. Bereits am Donnerstag standen sich die beiden Teams im wfv-Verbandspokal gegenüber, als der VfB klar mit 6:0 gewann. In der Nachwuchsliga-Ausgabe dauerte es nach ausgeglichener Anfangsphase bis zur 19. Minute, ehe Ata Cebi die überfällige VfB-Führung per Dropkick erzielte. Fast im Gegenzug hatte Ulm die Chance zum Ausgleich, doch VfB-Keeper Lucas Nagel, der zwischen die Pfosten rotiert war, parierte stark. In Minute 27 stellte William Recupero nach schöner Vorarbeit von Konstantinos Karangelis auf 2:0 für die Jungs aus Cannstatt.
In der zweiten Hälfte verflachte die Partie etwas. Zwar blieb der VfB die spielbestimmende Mannschaft, allzu viele klare Chancen kamen dann aber nicht mehr zustande. So endete das letzte Vorrundenspiel der Saison mit einem souveränen 2:0. Es war der zehnte Sieg in Serie für die U17, die damit als Gruppenzweiter mit nur zwei Punkten Rückstand auf den FC Bayern München in Liga A der Hauptrunde geht. „Es macht viel Spaß mit den Jungs. Zwei Tage nach der sehr starken Leistung im Pokal war es nicht einfach, sich wieder hochzufahren. Das haben die Jungs aber gut gemacht. Am Ende hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr schießen können oder müssen. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf das Team für diese Vorrunde“, lobte Trainer Daniel Jungwirth.
Sein Team bestreitet nun noch zwei Testspiele gegen den FC Augsburg und die TSG Hoffenheim, ehe es in die wohlverdiente Winterpause geht. Im Februar geht es dann mit der Liga A weiter.