VfB Stuttgart: U19 fertigt Energie Cottbus ab, auch die U17 jubelt Makellose Bilanz im Nachwuchs. von vfb · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der Nachwuchs des VfB Stuttgart war am Wochenende aktiv und siegte direkt zum Start.

U19: Kantersieg gegen Energie Zum Auftakt der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga feierte die U19 einen klaren 6:1-Heimsieg über den FC Energie Cottbus. Bereits nach neun Minuten köpfte Karl Kempf den VfB nach einer Ecke in Führung, fünf Minuten später legte Massimo Di Benedetto per sehenswertem Fernschuss das zweite Tor nach. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie offen. Der schwachen Chancenverwertung des Gegners und einigen guten Paraden von VfB-Keeper Nils Richter war es zu verdanken, dass Cottbus nicht zum Anschlusstreffer kam. Stattdessen legte Tuncay Durna in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem mustergültigen Konter das 3:0 nach.

Keine zwei Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Neno Zezelj mit einem schönen Solo auf 4:0 und machte damit endgültig den Deckel drauf. In Minute 70 belohnte sich Matthaios Tsigkas mit dem 5:0 für einen auffälligen Auftritt, ehe nur zwei Minuten später Tuncay Durna nach einem hohen Ballgewinn von Kolya Petrovskyi das halbe Dutzend vollmachte. Cottbus kam in Minute 75 durch Maris Schößer zum 1:6-Ehrentreffer und setzte damit den Schlusspunkt. „Es war ein guter Start in die Hauptrunde. Mit der ersten Hälfte sind wir aber nicht so zufrieden, da haben wir zu einfach gegnerische Chancen zugelassen, weil die Balance nicht ganz gestimmt hat. Das war in der zweiten Hälfte deutlich besser. Wir hätten noch mehr Tore schießen können“, sagte Trainer Tobias Rathgeb. Durch den klaren Sieg ist der VfB erster Tabellenführer der Hauptrundengruppe D. Auch der Hamburger SV (3:0 in Ulm) und der 1. FC Köln (3:2 gegen VfL Bochum) gewannen ihre Duelle. Kommenden Samstag um 12 Uhr geht es für die U19 beim VfL Bochum um die nächsten Punkte.