VfB Stuttgart: U17 siegt gegen FC Bayern München, U19 mit Comeback

Die U19 des VfB Stuttgart drehte in Braunschweig ein 0:2 in ein 3:2 und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren. Die U17 des VfB feierte einen 6:2-Erfolg gegen den FC Bayern München.
Die U19 hat am Samstag einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren bei Eintracht Braunschweig drehte das Team von Trainer Tobias Rathgeb am Samstag ohne Kapitän Yanik Spalt (im U21-Kader) einen 0:2-Halbzeitrückstand noch in einen 3:2-Sieg. Es ist bereits das fünfte Pflichtspiel in dieser Saison, das der VfB nach einem Rückstand noch in einen Erfolg umbiegen konnte.
„Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben bei einem schwierigen Spielverlauf einen langen Atem bewiesen. Das macht mich als Trainer glücklich“, sagte Tobias Rathgeb nach der Partie. Dass die Aufholjagd überhaupt erst nötig wurde, lag zum Einen an einem effizienten Gastgeber und an einer schlampigen Chancenverwertung des VfB. Mit einem Fernschuss brachte Mika Ketzscher die Löwen in der 23. Minute in Führung, nach gut einer halben Stunde legte Abdel-Haq Alawi mit der zweiten Chance der Hausherren das 2:0 nach. Der klar spielbestimmende VfB wiederum ließ in Hälfte eins mehrere Male einen eigenen Treffer liegen und hatte insbesondere bei zwei Kopfbällen von Enis Redzepi Pech, dass sie an den Pfosten beziehungsweise knapp am Tor vorbei gingen.
Nach dem Seitenwechsel dominierten die Jungs mit dem Brustring weiterhin und belohnten sich diesmal: Tuncay Durna verkürzte in der 60. Minute per Elfmeter. Zwar traf Antonijo Janjic in Minute 71 ebenfalls nur den Pfosten, eine Minute später markierte dann aber Enis Redzepi nach Hereingabe von Janjic den hochverdienten Ausgleich. Die Schlussphase war ein pausenloses Powerplay des VfB, der in Minute 86 das erlösende 3:2 erzielte: Neno Zezelj zog von rechts in die Mitte und schlenzte den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Es war das Siegtor, das den VfB ins Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren bringt. „Ich freue mich für Neno, der sich für seinen Mut belohnt hat. Wir müssen aus diesem Spiel lernen, früher unsere Chancen zu nutzen und uns das Leben selber nicht mehr so schwer zu machen“, sagt Trainer Tobias Rathgeb.
Seine Mannschaft ist am Dienstagabend um 18:30 Uhr in der zweiten Runde des wfv-Verbandspokals beim FSV Bietigheim-Bissingen gefordert. Anschließend ist Länderspielpause. Das nächste Pflichtspiel steht am 30. November an, wenn um 14 Uhr die Kickers Offenbach in Stuttgart zu Gast sind.
---
Mit einer bärenstarken Vorstellung besiegte die U17 am Samstag im Topspiel der U17-DFB-Nachwuchsliga den FC Bayern München vor etwa 300 Zuschauern auf Platz 1 verdient mit 6:2. Von Beginn an waren die Jungs aus Cannstatt die bessere Mannschaft und gingen bereits in der neunten Minute durch einen schön vorgetragenen Angriff mit Vollendung von Konstantinos Karangelis mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten später legte Enrico Wiehle mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel das zweite Tor nach. Noch vor der Pause erzielte Konstantinos Karangelis mit einem kuriosen Treffer das 3:0 nach: Der Bayern-Verteidiger wollte den Ball aus der Gefahrenzone schlagen, schoss dabei aber den Rücken von Ali Aydin an. Von dort gelangte die Kugel zu Karangelis, der aus kurzer Distanz ins Tor traf.
Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste um eine Reaktion bemüht und kamen in Minute 48 durch Kuba Horoszczak zum 1:3-Anschlusstreffer. Der VfB wurde allerdings nicht nervös, ergriff wieder die Spielkontrolle und spielte sich phasenweise in einen Rausch: Erst köpfte Ata Cebi eine Ecke zum 4:1 ein (60.), dann schnürte Kian Speidel mit einem Schuss in den Winkel (65.) und einem Treffer nach 30-Meter-Alleingang (70.) einen Doppelpack zum 6:1. Acht Minuten vor dem Ende kam der FCB durch Luca Babl zum 2:6-Ehrentreffer.
„Wenn man gegen Bayern sechs Tore schießt, kann man nur zufrieden sein. Die zwei Gegentore ärgern mich, weil wir in gewissen Situationen noch erwachsener auftreten müssen. Nach dem 3:1 war es umso beeindruckender, dass unsere Jungs in der Lage sind, Tore zu schießen. Das ist toll und macht Spaß. Die Effizienz vor dem Tor war heute da“, freute sich Trainer Daniel Jungwirth, dessen Mannschaft in der Tabelle der Vorrundengruppe E bis auf zwei Punkte an Primus Bayern München herangekommen ist. Drei Spiele vor Ende der Vorrunde ist die Qualifikation für Liga A so gut wie sicher, endgültig den Haken dahinter setzen kann die U17 am kommenden Samstag um 13 Uhr beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen.
Weitere Erfolge im Nachwuchs
Ebenfalls siegreich war am Samstag die U16, die in der B-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg gegen die U17 des SSV Reutlingen ein 0:1 in ein 2:1 drehte. Arlind Thaqi erzielte beide Tore. Die U15 gewann das Topspiel der C-Junioren-Regionalliga Süd gegen die TSG Hoffenheim dank des Tores von Adin Delic mit 1:0.