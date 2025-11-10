VfB Stuttgart: U17 siegt gegen FC Bayern München, U19 mit Comeback

Die U19 hat am Samstag einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren bei Eintracht Braunschweig drehte das Team von Trainer Tobias Rathgeb am Samstag ohne Kapitän Yanik Spalt (im U21-Kader) einen 0:2-Halbzeitrückstand noch in einen 3:2-Sieg. Es ist bereits das fünfte Pflichtspiel in dieser Saison, das der VfB nach einem Rückstand noch in einen Erfolg umbiegen konnte.

„Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben bei einem schwierigen Spielverlauf einen langen Atem bewiesen. Das macht mich als Trainer glücklich“, sagte Tobias Rathgeb nach der Partie. Dass die Aufholjagd überhaupt erst nötig wurde, lag zum Einen an einem effizienten Gastgeber und an einer schlampigen Chancenverwertung des VfB. Mit einem Fernschuss brachte Mika Ketzscher die Löwen in der 23. Minute in Führung, nach gut einer halben Stunde legte Abdel-Haq Alawi mit der zweiten Chance der Hausherren das 2:0 nach. Der klar spielbestimmende VfB wiederum ließ in Hälfte eins mehrere Male einen eigenen Treffer liegen und hatte insbesondere bei zwei Kopfbällen von Enis Redzepi Pech, dass sie an den Pfosten beziehungsweise knapp am Tor vorbei gingen.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Jungs mit dem Brustring weiterhin und belohnten sich diesmal: Tuncay Durna verkürzte in der 60. Minute per Elfmeter. Zwar traf Antonijo Janjic in Minute 71 ebenfalls nur den Pfosten, eine Minute später markierte dann aber Enis Redzepi nach Hereingabe von Janjic den hochverdienten Ausgleich. Die Schlussphase war ein pausenloses Powerplay des VfB, der in Minute 86 das erlösende 3:2 erzielte: Neno Zezelj zog von rechts in die Mitte und schlenzte den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Es war das Siegtor, das den VfB ins Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren bringt. „Ich freue mich für Neno, der sich für seinen Mut belohnt hat. Wir müssen aus diesem Spiel lernen, früher unsere Chancen zu nutzen und uns das Leben selber nicht mehr so schwer zu machen“, sagt Trainer Tobias Rathgeb.

Seine Mannschaft ist am Dienstagabend um 18:30 Uhr in der zweiten Runde des wfv-Verbandspokals beim FSV Bietigheim-Bissingen gefordert. Anschließend ist Länderspielpause. Das nächste Pflichtspiel steht am 30. November an, wenn um 14 Uhr die Kickers Offenbach in Stuttgart zu Gast sind.

