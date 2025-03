VfB Stuttgart trifft elf Mal, SV Hegnach bejubelt ersten Sieg

In einer ausgeglichenen Partie gab es zwischen Sand II und Jahn Calden eine gerechte Punkteteilung. Arlene Rühmer brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung (45.+1). Doch nur drei Minuten nach Wiederanpfiff glich Antonia Vohrer (48.) für Sand II aus. In der Folge blieben beide Teams ohne zwingende Chancen.

---