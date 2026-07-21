VfB Stuttgart: Training, Testspiel, Fanabend

Die Frauen des VfB Stuttgart haben ihr Trainingslager im Naturpark Ammergauer Alpen aufgenommen. Bis Sonntag bereitet sich das Team in Bad Kohlgrub intensiv auf die erste Bundesliga-Saison vor.
Am Montagmorgen machte sich der rund 50-köpfige Tross der VfB Frauen auf ins drei Stunden entfernte Bad Kohlgrub in der oberbayerischen Urlaubsdestination. Im Naturpark Ammergauer Alpen, offizieller Förderer des VfB Frauenfußballs, wird im zweiten Jahr in Folge in unterschiedlichen Einheiten auf und neben dem Platz eine wichtige Basis für die erste Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gelegt. Neben bis zu zwei Trainingseinheiten am Tag werden vom 20. bis 26. Juli Spielphilosophien vertieft, Gespräche geführt, Workshops abgehalten und ein Team formiert. Das Trainingslager in Bad Kohlgrub bietet optimale Bedingungen, um die Grundlagen für die Premierensaison in der Bundesliga zu schaffen. Gleichzeitig unterstreicht die Fortsetzung der Partnerschaft mit der Ammergauer Alpen GmbH das gemeinsame Engagement für die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs sowie die Förderung des Sports in der Region.
Empfang durch Bad Kohlgruber Bürgermeisterin
Empfangen wurde die Mannschaft von der Bad Kohlgruber Bürgermeisterin Martina Höck, den Verantwortlichen des Hotels und des Naturparks Ammergauer Alpen. Nach einer ersten Aktivierung im Garten des idyllisch gelegenen Hotel Schillingshof in der Abendsonne rundete ein gesundes Abendessen den ersten Trainingslagertag ab. VfB-Leihspielerin Luzie Zähringer reiste direkt mit der Mannschaft, Lenelotte Müller wird am Donnerstag dazustoßen. Beide waren zuletzt für Deutschland bei der UEFA U19-Europameisterschaft im Einsatz.
Testspiel und Fanabend am Samstag
Ab Dienstag nehmen Cheftrainer Nico Schneck und sein Team die Vorbereitungen auf dem ortsansässigen Trainingsplatz des FC Bad Kohlgrub auf. Pro Tag finden bis zu zwei Einheiten um jeweils 10 und 15.30 Uhr statt. Die Einheiten sind für Zuschauer öffentlich. Fans können die Partie gerne von der Terrasse oder dem angrenzenden Wall aus verfolgen. Das Testspiel am Samstag, 25. Juli, rundet die Trainingswoche ab. „Zu Gast“ ist der FC St. Gallen, der die VfB Frauen von 15.30 Uhr an fordern wird. Beim anschließenden Fanabend gibt es die Möglichkeit, sich das eine oder andere Autogramm oder Selfie der Bundesliga-Spielerinnen zu ergattern.