VfB Stuttgart: Training, Testspiel, Fanabend Die Frauen des VfB Stuttgart sind in das Trainingslager gestartet. von vfb · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Kieweg

Die Frauen des VfB Stuttgart haben ihr Trainingslager im Naturpark Ammergauer Alpen aufgenommen. Bis Sonntag bereitet sich das Team in Bad Kohlgrub intensiv auf die erste Bundesliga-Saison vor.

Am Montagmorgen machte sich der rund 50-köpfige Tross der VfB Frauen auf ins drei Stunden entfernte Bad Kohlgrub in der oberbayerischen Urlaubsdestination. Im Naturpark Ammergauer Alpen, offizieller Förderer des VfB Frauenfußballs, wird im zweiten Jahr in Folge in unterschiedlichen Einheiten auf und neben dem Platz eine wichtige Basis für die erste Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gelegt. Neben bis zu zwei Trainingseinheiten am Tag werden vom 20. bis 26. Juli Spielphilosophien vertieft, Gespräche geführt, Workshops abgehalten und ein Team formiert. Das Trainingslager in Bad Kohlgrub bietet optimale Bedingungen, um die Grundlagen für die Premierensaison in der Bundesliga zu schaffen. Gleichzeitig unterstreicht die Fortsetzung der Partnerschaft mit der Ammergauer Alpen GmbH das gemeinsame Engagement für die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs sowie die Förderung des Sports in der Region. Empfang durch Bad Kohlgruber Bürgermeisterin

Empfangen wurde die Mannschaft von der Bad Kohlgruber Bürgermeisterin Martina Höck, den Verantwortlichen des Hotels und des Naturparks Ammergauer Alpen. Nach einer ersten Aktivierung im Garten des idyllisch gelegenen Hotel Schillingshof in der Abendsonne rundete ein gesundes Abendessen den ersten Trainingslagertag ab. VfB-Leihspielerin Luzie Zähringer reiste direkt mit der Mannschaft, Lenelotte Müller wird am Donnerstag dazustoßen. Beide waren zuletzt für Deutschland bei der UEFA U19-Europameisterschaft im Einsatz. Testspiel und Fanabend am Samstag