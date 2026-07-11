VfB Stuttgart: Testspielsieg zum Auftakt

Nach der ersten Trainingswoche gastierten die VfB-Frauen beim FC Zürich im Sportzentrum Heerenschürli. Die Züricherinnen haben die vergangene Spielzeit in der Women's Super League als Tabellenfünfte abgeschlossen und sind bereits etwas länger in der Vorbereitung als der VfB. In viermal 25 Minuten ging es für Janina Hechler und Co. in Zürich darum, die ersten Trainingsinhalte unter Wettkampfbedinungen zu testen.

Zusätzlich zum 23-köpfigen Spieltagskader waren auch Laura Giuliani und Adriana Achcińska mit dabei und absolvierten das Warm-up mit der Mannschaft. Die italienische Nationaltorhüterin war am Freitagabend in Stuttgart gelandet, die polnische Mittelfeldspielerin absolvierte bereits die Trainingseinheit am Freitag mit der Mannschaft.

Umkämpftes Remis zur Pause

Zweimal gingen die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte in Führung – zweimal hatten die VfB Frauen jedoch auch die passende Antwort parat. Zunächst traf Reena Wichmann zum 1:1 (13.), gefolgt vom Premierentor durch Neuzugang Katana Norman (42.). Die Partie war umkämpft, das Ergebnis zur Pause leistungsgerecht.

Offensivpower in Hälfte zwei

Beide Teams wechselten ihre Teams zum Wiederanpfiff nahezu komplett durch. Die VfB Frauen konnten ihre Offensivstärke ausspielen und bogen zügig auf die Siegerstraße ein. Den Auftakt machte Dafina Redzepi, die binnen weniger Minuten auf 4:2 stellte (58., 64.) und ihrer Sturmkollegin Nicole Billa den fünften VfB-Treffer des Nachmittags auflegte (73.). Zürich hatte in der zweiten Hälfte deutlich weniger vom Spiel und konnte nur gelegentlich offensive Nadelstiche setzen. Nach schöner Vorarbeit von Greta Stegemann erzielte Mira Arouna ebenfalls ihren Premierentreffer in Weiß-Rot (76.), ehe Dafina Redzepi in der Schlussphase ihren Dreierpack perfekt machte (92.).