VfB Stuttgart: Testspiel bei Freunden in Hollenbach

Weiter geht’s in der Region. Auch bei seinem zweiten Testspiel der Sommervorbereitung gastiert der VfB im „wilden Süden“. Am Samstag, 25. Juli 2026, um 15 Uhr, treten die Jungs aus Cannstatt in der JAKO-Arena in Mulfingen an und treffen auf den FSV Hollenbach. Der Verbandsligist liegt nur 77 Kilometer Luftlinie von der Mercedesstraße in Stuttgart entfernt. Nicht nur deswegen ist es eine besondere Partie.

Es stellt zugleich das traditionelle „JAKO-Freundschaftsspiel“ dar. In enger Kooperation mit JAKO, Ausrüster und Anteilseigner beim VfB, gestaltet der Club aus Cannstatt einmal pro Saison eine Begegnung gegen einen Amateurverein, zumeist aus der Region Hohenlohe. Das ist Ausdruck der gelebten Partnerschaft und kommt gut an: Alle Tickets für das Testspiel sind bereits vergriffen, mehr als 2.500 Fans werden dabei sein. Für all jene weiß-roten Fans, die keine Eintrittskarte besitzen, bietet der VfB einen kostenfreien Livestream an. Die Übertragung wird 15 Minuten vor Anpfiff – und somit um 14.45 Uhr – beginnen.

Bereits das erste Testspiel der aktuellen Vorbereitung hatte das Team mit dem roten Brustring in der Region absolviert. Beim Oberligisten TSG Balingen gelang am vergangenen Sonntag, 19. Juli 2026, ein 7:0-Erfolg. „Die Rahmenbedingungen waren super“, sagte Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach Abpfiff: „Wir haben eine tolle Kulisse in Balingen erleben dürfen und wissen natürlich, das 7:0 richtig einzuordnen.“

Einlagenspiel des „VfB Unified-Teams“ um 13 Uhr

Mit dem Auftritt gegen den FSV Hollenbach bietet sich nun eine weitere Gelegenheit, Rhythmus aufzunehmen und Spielminuten zu sammeln. Der Gegner gehörte zuletzt vier Jahre in Serie zur Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem jüngsten Abstieg muss das Team aus dem Nordosten Baden-Württembergs in der Saison 2026/2027 in der Verbandsliga antreten. Der VfB und der FSV Hollenbach sind sich in Testspielen schon häufig begegnet – zuletzt am 7. Juli 2024, als die Jungs aus Cannstatt mit 8:1 gewannen.

Fest steht, dass der VfB in seinem Heimtrikot 2026/2027 auflaufen wird – in der JAKO-Arena wird es zudem die Möglichkeit geben, das weiß-rote Jersey zu erwerben. Vor Anpfiff ist für ein Rahmenprogramm gesorgt. Ein Highlight stellt dabei um 13 Uhr das Einlagenspiel des „VfB Unified-Teams“ der VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“ dar, das auf das Inklusionsteam FV Aschaffenburg 26 trifft.