VfB Stuttgart testet in Weinstadt gegen den Paris FC

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Der VfB Stuttgart aus der Bundesliga erweitert seine Sommervorbereitung um ein Testspiel gegen Paris FC. Die Partie findet am Samstag, 1. August 2026, um 15 Uhr im Stadion Benzach in Weinstadt statt, der Heimspielstätte der SG Weinstadt aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und ist ein besonderes Vorbereitungshighlight im Sommer.

Für den VfB ist die Begegnung ein weiterer Baustein in der bereits weitgehend feststehenden Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Der Gegner aus der französischen Hauptstadt stieg vor einem Jahr in die Ligue 1 auf und schloss die Spielzeit 2025/26 auf Tabellenplatz elf ab. Mit Kevin Trapp steht auch ein deutscher Profi im Kader, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten stand. In einem Pflichtspiel trafen der VfB Stuttgart und Paris FC bislang noch nicht aufeinander.

Dass die Partie in Weinstadt ausgetragen wird, macht den Termin auch für die Region besonders. Gastgeber des Spielorts ist die SG Weinstadt, die in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, beheimatet ist. Das Stadion Benzach wird damit Schauplatz eines internationalen Testspiels zwischen einem Bundesligisten und einem französischen Erstligisten. Für die Zuschauer in der Umgebung bietet sich die Gelegenheit, den VfB kurz vor den weiteren Sommerterminen aus nächster Nähe zu erleben. Organisiert wird der Ticketverkauf für die Begegnung über die SG Weinstadt. Informationen zu Preisen und Vorverkaufsmöglichkeiten sollen zeitnah folgen.