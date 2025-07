VfB Stuttgart: Südschlager zum Auftakt

Das Team von Cheftrainer Heiko Gerber empfängt zum Saisonauftakt am 23. oder 24. August die Zweitvertretung des FC Bayern München. Ausgetragen wird die Partie beim PSV Stuttgart, der auch in der Spielzeit 2025/2026 die Heimspielstätte der VfB Frauen sein wird. Auswärts muss das Team in Weiß-Rot erstmals am 29., 30. oder 31. August bei der SG 99 Andernach in Rheinland-Pfalz ran, ehe es eine Woche später erneut auswärts bei Borussia Mönchengladbach um weitere Punkte in der Liga geht. Am 17., 18. oder 19. Oktober empfangen Jana Beuschlein und Co. Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam auf heimischem Rasen.

Rückrundenstart im Dezember

Das letzte Hinrundenspiel trägt der VfB bereits am Wochenende vom 12. bis 14. Dezembers aus (Heimspiel gegen SC Sand) und startet kurz vor Weihnachten, vom 19. bis 21. Dezember, in die Rückrunde. Nach der Winterpause empfängt das Team am 30., 31. Januar oder 1. Februar die SG 99 Andernach zum Start in den zweiten Saisonabschnitt. Die mit etwa 630 Kilometern längste Auswärtsreise treten die VfB Frauen Mitte Februar an, wenn sie am 13., 14. oder 15. des Monats zum FC Viktoria 1889 Berlin reisen werden.

Letztes Heimspiel gegen Wolfsburg II, Saisonfinale in Sand

Am 25. Spieltag empfangen die VfB Frauen im letzten Heimspiel den VfL Wolfsburg II. Das Saisonfinale findet eine Woche später, am 17. Mai, um 14 Uhr, in Willstätt beim SC Sand statt. Ein Saisonfinale, mit dem beide Clubs bereits vertraut sind. In der Oberliga Baden-Württemberg spielte man gegen den SC Sand II ein packendes Saisonfinale 2023/2024 aus – vergangene Spielzeit mussten die VfB Frauen auf der Zielgeraden ebenfalls am vorletzten Spieltag gegen die Zweitvertretung der Willstätterinnen ran.

Für gewöhnlich werden die Partien der 2. Frauen-Bundesliga sonntags ausgetragen. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage gibt der Deutsche Fußball-Bund voraussichtlich nächste Woche bekannt.

Das sind die Spiele des VfB Stuttgart im Überblick:

HINRUNDE

1 | 23.-24.08.2025: VfB Stuttgart – FC Bayern München II

2 | 29.-31.08.: SG 99 Andernach – VfB Stuttgart

3 | 05.-07.09.: Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

4 | 12.-14.09.: VfB Stuttgart – FC Viktoria 1889 Berlin

5 | 19.-21.09.: Eintracht Frankfurt II – VfB Stuttgart

6 | 03.-05.10.: VfB Stuttgart – FC Ingolstadt 04

7 | 10.-12.10.: 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

8 | 17.-19.10.: VfB Stuttgart – 1. FFC Turbine Potsdam

9 | 31.10.-02.11.: VfB Stuttgart – VfR Schwarz-Weiß Warbeyen

10 | 07.-09.11.: SV Meppen – VfB Stuttgart

11 | 21.-23.11.: VfB Stuttgart – VfL Bochum

12 | 05.-07.12.: VfL Wolfsburg II – VfB Stuttgart

13 | 12.-14.12.: VfB Stuttgart – SC Sand

RÜCKRUNDE

14 | 19.-21.12.: FC Bayern München II – VfB Stuttgart

WINTERPAUSE

15 | 30.01.-01.02.2026: VfB Stuttgart – SG 99 Andernach

16 | 06.-08.02.: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

17 | 13.-15.02.: FC Viktoria 1889 Berlin – VfB Stuttgart

18 | 20.-22.02.: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt II

19 | 13.-15.03.: FC Ingolstadt 04 – VfB Stuttgart

20 | 20.-22.03.: VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05

21 | 27.-29.03.: 1. FFC Turbine Potsdam – VfB Stuttgart

22 | 03.-05.04.: VfR Schwarz-Weiß Warbeyen – VfB Stuttgart

23 | 24.-26.04.: VfB Stuttgart – SV Meppen

24 | 01.-03.05.: VfL Bochum – VfB Stuttgart

25 | 08.-10.05.: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg II

26 | 17.05. | 14:00 Uhr: SC Sand – VfB Stuttgart