VfB Stuttgart startet Kooperation mit dem FC Esslingen

– Foto: Julian Stenzl

Die Riege der VfB-Kooperationsvereine bekommt Zuwachs: Der FC Esslingen und der VfB schließen ab sofort eine Kooperation im Jugendbereich. Somit geht die ohnehin schon enge Zusammenarbeit der beiden Vereine nun in eine offizielle Partnerschaft über.

Im Jahr 2011 von neun Esslinger Clubs als Modellverein gegründet, entwickelte sich der FC Esslingen in den vergangenen 15 Jahren zu einer angesehenen und erfolgreichen Talentschmiede in Württemberg. Insbesondere in den Jahrgangsstufen des Grundlagen- und Aufbaubereichs spielen die Mannschaften des FCE regelmäßig in hohen regionalen Ligen und bieten dabei auch Teams von Profi-Leistungszentren Paroli. Nicht nur aufgrund der Nähe zu Bad Cannstatt, sondern auch aufgrund der Güte der Esslinger Ausbildung wechseln regelmäßig Talente vom FCE zum VfB. Allein im Sommer 2026 vollzogen vier Talente in verschiedenen Altersstufen den Wechsel wenige Kilometer neckarabwärts.