VfB Stuttgart startet Kooperation mit dem FC Esslingen

Der FC Esslingen ist der mittlerweile zwölfte Kooperationsverein des VfB-Nachwuchsleistungszentrums.
Die Riege der VfB-Kooperationsvereine bekommt Zuwachs: Der FC Esslingen und der VfB schließen ab sofort eine Kooperation im Jugendbereich. Somit geht die ohnehin schon enge Zusammenarbeit der beiden Vereine nun in eine offizielle Partnerschaft über.
Im Jahr 2011 von neun Esslinger Clubs als Modellverein gegründet, entwickelte sich der FC Esslingen in den vergangenen 15 Jahren zu einer angesehenen und erfolgreichen Talentschmiede in Württemberg. Insbesondere in den Jahrgangsstufen des Grundlagen- und Aufbaubereichs spielen die Mannschaften des FCE regelmäßig in hohen regionalen Ligen und bieten dabei auch Teams von Profi-Leistungszentren Paroli. Nicht nur aufgrund der Nähe zu Bad Cannstatt, sondern auch aufgrund der Güte der Esslinger Ausbildung wechseln regelmäßig Talente vom FCE zum VfB. Allein im Sommer 2026 vollzogen vier Talente in verschiedenen Altersstufen den Wechsel wenige Kilometer neckarabwärts.
Enge Begleitung der Talente
Der FC Esslingen ist der mittlerweile zwölfte Verein im Partnernetzwerk des VfB-Nachwuchsleistungszentrums. Die Kooperation beinhaltet gemeinsame Aktivitäten wie Hospitationen und Schulungen für die Jugendtrainer des Partnervereins, regelmäßige Testspiele zwischen dem FCE und VfB sowie Probetrainings für die besten Esslinger Talente beim Club aus Cannstatt. Auf der anderen Seite kann der VfB mithilfe des ausgeprägten Scouting-Netzwerks des FCE die besten Talente des Raums Esslingen identifizieren und durch die Heranführung an das NLZ bestmöglich fördern.
Frederik Gluding, Leiter Scouting NLZ des VfB, sagt: „Wir freuen uns, den FC Esslingen in unserem Partnernetzwerk begrüßen zu können. Der FC Esslingen hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen und zählt mittlerweile zu den leistungsstärksten Vereinen der Region. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Sichtung, Ausbildung und Begleitung junger Talente und optimalerweise deren Heranführung an unser NLZ.“
Manuel Eitel, Sportlicher Leiter des FC Esslingen, ergänzt: „Nach mittlerweile mehr als 10 Jahren erfolgreichem Miteinander freut es uns als FC Esslingen sehr, nun eine echte Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart zu bilden und unseren gemeinsam Weg zu intensivieren."