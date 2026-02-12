VfB Stuttgart: Stadtderby und tief im Westen

– Foto: Imago Images

Der Auftakt in die Hauptrunde ist mit dem klaren 6:1 gegen den FC Energie Cottbus gelungen. Nun möchte die U19 den Schwung aus dieser Partie auch in das erste Auswärtsspiel der neuen Wettbewerbsphase mitnehmen. Am Samstag um 12 Uhr ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb beim VfL Bochum zu Gast. „Wir wollen an unseren erfolgreichen Auftakt anknüpfen und unsere spielerische Überlegenheit auf den Platz bringen. Dabei müssen wir uns auf eine aggressive und körperlich große Mannschaft einstellen“, sagt Tobias Rathgeb.

In seiner Vorrundengruppe gewann der VfL Bochum neun seiner zwölf Spiele, überzeugte dabei vor allem mit Defensivstärke und qualifizierte sich als Zweiter vor Bayer 04 Leverkusen für Liga A. Am ersten Spieltag unterlag der VfL dem 1. FC Köln mit 2:3. Außerdem mischt Bochum noch im DFB-Pokal der Junioren mit und ist ein potenzieller Gegner des VfB im Halbfinale, das am 18. Februar ausgelost wird.

Stadtderby 3.0! Bereits in der Vorrunde der aktuellen U17-DFB-Nachwuchsliga-Saison sind der VfB und die Stuttgarter Kickers aufeinandergetroffen. Für die 2:3-Niederlage am ersten Spieltag revanchierte sich der VfB mit einem klaren 3:0 im Rückspiel. Am Ende der Hauptrunde qualifizierten sich die Degerlocher als einer der besten Gruppendritten für Liga A. Nun kommt es Freitagabend um 19 Uhr auf Platz 1 am VfB Clubzentrum zum dritten Duell, nachdem beide Teams der gleichen Hauptrundengruppe zugeteilt wurden.

In dieser startete der VfB vor einer Woche stark: In Mainz gewann das Team von Trainer Daniel Jungwirth mit 1:0. Die Kickers erkämpften sich ein 3:3 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Beim VfB fehlen William Recupero, Tom Hagmeister (Deutschland U16) und Seva Linnikov (Ukraine U17) aufgrund von Länderspielabstellungen. Kirill Serdiuk reist am Samstag zur ukrainischen U18.