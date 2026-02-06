VfB Stuttgart: "Spiele wieder zu null zu gewinnen"

Am vergangenen Wochenende trennte sich das Team von Cheftrainer Heiko Gerber mit einem 3:3-Unentschieden von der SG 99 Andernach. Die VfB Frauen belegen aktuell Tabellenplatz zwei und stellen mit 52 erzielten Toren die offensivstärkste Mannschaft der Liga. Borussia Mönchengladbach rangiert auf Rang elf, kommt bislang auf 15 Saisontore und stellt damit die drittschwächste Offensive der Liga. Das Hinrundenspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der Gegner: Borussia Mönchengladbach

In der Wintervorbereitung bestritt das Team von Cheftrainer Jonas Spengler, der seit Juli 2022 im Amt ist, zwei Testspiele, aus denen ein Remis gegen die SGS Essen (1:1) und eine Niederlage gegen den 1. FC Köln (1:4) resultierten. In der 2. Frauen-Bundesliga belegt die Mannschaft mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 15:31 aktuell Tabellenrang elf. Erfolge feierte die Borussia gegen den 1. FFC Turbine Potsdam (3:2), FC Bayern München II (2:0), SV Meppen (1:0) und FC Ingolstadt (4:2), während Partien unter anderem gegen den SC Sand (0:4), 1. FSV Mainz 05 (0:3) oder die SG 99 Andernach (1:5) verloren gingen. Beste Torschützin der Gladbacherinnen ist Miray Cin mit drei Treffern. In der vergangenen Saison belegte die Fohlenelf mit 29 Punkten, acht Siegen, fünf Unentschieden, 13 Niederlagen und 33:41 Toren den neunten Tabellenplatz.

Trainerstimme: „Wollen am Ende als Sieger vom Platz gehen“

„Mit Borussia Mönchengladbach kommt eine Mannschaft, die uns bereits in der Hinrunde Punkte abgenommen hat. Gladbach ist ein junges Team, das Fußball spielen möchte und viel Qualität in seinen Reihen hat“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber. „Für uns ist es wichtig, von Anfang an präsent zu sein, dem Gegner den Spaß am Fußball zu nehmen und aggressiv aufzutreten, gleichzeitig aber auch unsere eigenen Qualitäten auf den Platz zu bringen und umzusetzen. Zudem ist unser Ziel, defensiv stabil zu stehen, Fehler zu minimieren und Spiele wieder zu null zu gewinnen“, fügt Gerber hinzu. „Wir freuen uns auf das Duell zweier großer Vereine und wollen am Ende als Sieger vom Platz gehen.“

Heimspiel live im Stream

Wer am Sonntag nicht in Cannstatt dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, das Heimspiel live mitzuverfolgen: Die Partie der VfB Frauen gegen Borussia Mönchengladbach wird ab 13 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.