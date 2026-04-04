VfB Stuttgart: Spiel dominiert, drei Punkte gesichert

– Foto: Kevin Kieweg

Die Frauen des VfB Stuttgart haben am heutigen Karsamstag einen souveränen 4:0-Auswärtserfolg gegen den VfR Warbeyen in der 2. Frauen-Bundesliga eingefahren. In Weiß-Rot trafen Maxi Rall (2), Reena Wichmann und Meike Meßmer.

Gegen den bereits feststehenden Absteiger VfR Warbeyen erwartete VfB Frauen-Cheftrainer Nico Schneck eine ähnliche Partie wie zuletzt in Potsdam. Nur zwei Änderung nahm er in der Startformation vor: Lenelotte Müller und Leonie Schetter kehrten in die erste Elf zurück – Rosa Rückert (Erkältung) fiel aus, Muriel Dürr nahm zunächst auf der Bank Platz.

Die VfB Frauen kamen sehr gut in die Partie, übernahmen diese von Beginn an und testeten VfR-Keeperin Elena Milam in der neunten Minute erstmals (Yuka Hirano und Nicole Billa). Nur wenige Augenblicke später belohnte sich das Team um Kapitänin Fabienne Dongus dann erstmals und ging durch den technisch starken Abschluss von Maxi Rall in Führung (18.).

Diese Kombination funktionierte auch bei Treffer zwei optimal, als Maxi Rall und Dafina Redzepi Teamkollegin Reena Wichmann ihren Premierentreffer vorbereiteten (32.). Zwar steckten die Gastgeberinnen nicht auf und verteidigten leidenschaftlich, Offensivgefahr strahlten sie jedoch nur bedingt aus. Das gelang den VfB Frauen bedeutend besser, die kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhten.

Meike Meßmer macht den „Deckel drauf“

Die Mädels aus Cannstatt knüpften in Hälfte zwei da an, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört hatten. Dafina Redzepi rutschte knapp an Treffer vier vorbei, Assistgeberin wäre wiederum Offensivpartnerin Maxi Rall gewesen (58), die in der 62. Minute selbst einen weiteren Torerfolg auf dem Fuß hatte. Dieser gelang dann jedoch der eingewechselten Meike Meßmer per Kopf zum 4:0-Endstand.

Die Tore:

18. Minute: Klasse Pass von Dafina Redzepi auf Maxi Rall, die die Kugel mit Gefühl über VfR-Keeperin Elena Milam ins gegnerische Gehäuse chipt.

32. Minute: Dafina Redzepi und Reena Wichmann kombinieren sich über die rechte Seite durch und setzten Reena Wichmann in Szene. Die ehemalige Bremerin erwischt die Kugel perfekt und zimmert sie unter die Latte. Kategorie Traumtor!

43. Minute: Sololauf von Leonie Schetter über die linke Seite. Die 19-Jährige tankt sich durch, zieht drei, vier Gegenspielerinnen auf sich und bedient die komplett freistehende Maxi Rall, die zum 3:0 vollendet.

77. Minute: Haruka Osawa leitet den Angriff per langem Ball auf Reena Wichmann ein, die die Kugel perfekt für Meike Meßmer serviert. In Stürmermanier vollendet die 30-Jährige per Flugkopfball zum 4:0.

Die Besonderheit:

Leonie Schetter absolvierte heute ihr 50. Zweitligaspiel. Die 19-Jährige stand für die TSG Hoffenheim II insgesamt 31-Mal, für den VfB mit der heutigen Partie 19-Mal auf dem Platz.

Das nächste Spiel:

Nach der zweiwöchigen Länderspiel- und DFB-Pokal-Pause empfangen die VfB Frauen am 26. April den SV Meppen. Anpfiff auf dem PSV Sportgelände ist um 11 Uhr.