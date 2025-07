VfB Stuttgart siegt beim Verbandsligisten SV Fellbach deutlich

Viele Wechsel zur zweiten Hälfte

Zur Halbzeit wechselte Sebastian Hoeneß erwartungsgemäß kräftig durch, lediglich Mirza Catovic und Lauri Penna blieben auf dem Platz. Der VfB entwickelte wie zu Beginn des ersten Durchgangs einigen Offensivdrang und kam über Mohamed Sankoh zu einer guten Chance sowie einem wegen einer Abseitsstellung aberkannten Treffers (48., 51.). Ein fünfter Treffer sollte zunächst nicht fallen, stattdessen belohnte sich der Verbandsligist für seinen mutigen Auftritt im zweiten Durchgang und kam 20 Minuten vor dem Ende zum 1:4 durch Maximilian Bresic (70.)

Nur drei Minuten später traf Mo Sankoh per Lupfer und stellte den alten Abstand wieder her (73.). Lauri Penna schraubte das Ergebnis kurz darauf auf 6:1 (78.) und stellte mit seinem zweiten Treffer (90.) nach Zuspiel Chris Führichs den 7:1-Endstand her. Einen Wermutstropfen gab es zum Ende dennoch: Auch Finn Jeltsch musste angeschlagen ausgewechselt werden.

Cheftrainer Sebastian Hoeneß sagt zum Testspiel-Start: „Ich will das erste Testspiel fußballerisch noch gar nicht zu sehr bewerten. Wir haben gute Dinge gesehen, aber auch ein Gegentor. Das gefällt einem nie. Am wichtigsten ist es immer, aus solchen Spielen ohne Verletzungen herauszukommen. Daher ist der größte negative Aspekt sicherlich, dass wir dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten.“

So geht es weiter:

Das nächste Testspiel des VfB findet am Samstag, 26. Juli, in Reutlingen gegen den spanischen UEFA Europa League-Teilnehmer Celta Vigo statt. Anschließend geht es für den Club aus Cannstatt vom 28. Juli an ins Trainingslager an den Tegernsee.