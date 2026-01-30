VfB Stuttgart: "Sie wissen, wie man einem Gegner wehtun kann"

Zurück im Liga-Alltag

Als Tabellenführerinnen bestreiten die VfB Frauen den 15. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga. Das vergangene Ligaspiel endete 2:2 gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München. In der Wintervorbereitung gelangen dem Team von Cheftrainer Heiko Gerber drei Siege aus vier Testspielen bei 26:7 Toren. Nur gegen Bundesligist SC Freiburg mussten sich die VfB Frauen mit 0:3 geschlagen geben. Die SG 99 Andernach reist als Tabellensechster nach Stuttgart, musste im vergangenen Ligaspiel vor der Winterpause jedoch eine 0:2-Niederlage gegen Viktoria Berlin hinnehmen. Das Hinrundenspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der Gegner: SG 99 Andernach

Nach 14 absolvierten Spieltagen in der 2. Frauen-Bundesliga überwinterte die Mannschaft von Cheftrainerin Isabelle Hawel mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 21:18 auf Tabellenplatz sechs. In den bisherigen Saisonspielen stehen sechs Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche. Vor allem im heimischen Stadion präsentierte sich Andernach stark und gehört mit klaren Siegen gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:0), den FC Bayern München II (3:0) und Borussia Mönchengladbach (5:1) zu den vier besten Heimteams der Liga. Beste Torschützin der „Bäckermädchen“ ist Carolin Schraa mit fünf Treffern. In der Wintervorbereitung absolvierte das Team drei Testspiele, aus denen ein Sieg (gegen Bayer 04 Leverkusen U23) und zwei Niederlagen (gegen 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt II) bei 4:9 Toren hervorgingen.

Trainerstimmen: „Stellen uns auf ein intensives Spiel ein“

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und wollen die in der Wintervorbereitung gezeigten Leistungen bestätigen. Ich erwarte am Sonntag ein ähnliches Spiel wie in der Hinrunde. Andernach ist eine gestandene Mannschaft mit viel Erfahrung in der 2. Frauen-Bundesliga, die seit Jahren zusammenspielt. Sie wissen, wie man einem Gegner wehtun kann. Entsprechend stellen wir uns auf ein intensives Spiel ein“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber.

Isabelle Hawel, Cheftrainerin SG 99 Andernach: „Die Vorbereitung war sehr kurz und verlief für uns leider holprig. Mit dem VfB Stuttgart wartet zum Auftakt direkt ein Aufstiegsfavorit, entsprechend schwer wird es, dort zu punkten. Unsere Mannschaft hat jedoch mehrfach gezeigt, dass sie ihre Leistung abrufen kann, wenn es darauf ankommt. Schon im Hinspiel waren wir auf Augenhöhe. Genau daran wollen wir anknüpfen, das Spiel aktiv mitgestalten und etwas Zählbares mit in die Bäckermädchenstadt nehmen.“

„Nie wieder“ – VfB Stuttgart beteiligt sich an 22. Erinnerungstag

Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 81. Mal. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags erinnert auch der VfB an die vielen Millionen Opfer des Holocaust, darunter auch zahlreiche jüdische Sportlerinnen und Sportler. Auch die VfB Frauen setzen ein sichtbares Zeichen zum Erinnerungstag und binden das Thema prominent rund um den Spieltag mit ein.

Liga-Restart im Livestream

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag die SG 99 Andernach empfangen. Die Partie wird ab 12 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.