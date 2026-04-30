VfB Stuttgart: "Sie ist ein wertvoller Charakter"

Ausgebildet bei der TSG Hoffenheim, sammelte die gebürtige Weinheimerin dort wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Darüber hinaus durchlief Linette Hofmann mehrere Auswahlteams auf Landes- und Regionalebene. Für Deutschlands U15 und U19 bestritt die 21-Jährige insgesamt acht Pflichtspiele, zuletzt bei der U19-Europameisterschaft der Frauen 2022.

Im Juni 2024 entschied sich Linette Hofmann für den VfB. Zuvor hatte sie aufgrund ihres Studiums in den USA für die Hochschulmannschaft der Tennessee Lady Volunteers gespielt. Seitdem absolvierte die Mittelfeldakteurin insgesamt 40 Pflichtspiele für den Club aus Cannstatt, in denen sie vier Tore erzielte. Ihr neues Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Es freut uns sehr, dass sich Linette entschieden hat, ihren Weg beim VfB weiterzugehen. Sie ist ein wertvoller Charakter auf und neben dem Platz, flexibel einsetzbar und bringt weiterhin großes Entwicklungspotenzial mit.“

Linette Hofmann sagt: „Ich bin sehr froh, meinen Vertrag beim VfB verlängert zu haben. Ich fühle mich hier äußerst wohl und freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit. Ich bin bereit, weiterhin viel zu investieren, um in meiner Entwicklung die nächsten Schritte zu gehen und unsere Ziele zu erreichen.“

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