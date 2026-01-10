VfB Stuttgart setzt Ausrufezeichen zum Start des JuniorCups

Der 34. Mercedes-Benz JuniorCup ist am heutigen Samstag im Sindelfinger Glaspalast mit einem hochklassigen ersten Turniertag der A-Junioren gestartet. Acht internationale Nachwuchsteams spielten in zwei Vierergruppen, jede Partie dauerte 18 Minuten. Der Auftakt bestätigte den Ruf des Turniers als Talentschau auf höchstem Niveau. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart präsentierte sich souverän, während sich hinter den Favoriten enge Konstellationen für den zweiten Turniertag ergeben haben.

Gruppe A: VfB Stuttgart setzt Maßstäbe In der Gruppe A dominierte der VfB Stuttgart das Geschehen. Drei Siege aus drei Spielen, zehn erzielte Tore und nur drei Gegentreffer bedeuteten den klaren Gruppensieg. Der Auftakt gegen den FC Bayern München endete mit einem 3:1-Erfolg, es folgten ein 3:1 gegen SK Rapid Wien sowie ein deutliches 4:1 gegen den Sao Paulo FC. Der VfB bestätigte damit seine Rolle als Titelverteidiger und setzte ein frühes Zeichen an die Konkurrenz.

Ein Turnier mit internationalem Gewicht Der Mercedes-Benz JuniorCup gilt seit Jahrzehnten als eines der renommiertesten Hallenturniere im U19-Bereich. Deutsche Spitzenklubs treffen hier regelmäßig auf internationale Akademien. Der erste Turniertag 2026 zeigte erneut, warum der Glaspalast eine feste Adresse im Nachwuchsfußball ist: hohes Tempo, technische Qualität und taktische Reife prägten das Geschehen von Beginn an.

Rapid Wien behauptet sich hinter dem Favoriten

Hinter dem VfB belegte SK Rapid Wien mit sechs Punkten den zweiten Platz. Nach einem 4:2 gegen Sao Paulo FC und einem 5:3 gegen den FC Bayern München sicherte sich der österreichische Nachwuchs das Weiterkommen. Die einzige Niederlage setzte es gegen Stuttgart.

FC Bayern und Sao Paulo ohne Spielraum

Der FC Bayern München kam in der Gruppe A auf drei Punkte. Der Sieg gegen Sao Paulo FC reichte nicht aus, da die Münchner gegen Stuttgart und Rapid unterlagen. Der Sao Paulo FC blieb punktlos und musste drei Niederlagen hinnehmen. Die brasilianische Mannschaft zeigte offensive Ansätze, konnte diese aber nicht in Zählbares ummünzen.

Gruppe B: Enge Entscheidungen bis zum Schluss

Die Gruppe B entwickelte sich deutlich ausgeglichener. Der FC Basel sicherte sich mit fünf Punkten den Gruppensieg. Ein Erfolg gegen Odense BK sowie zwei Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen und den 1. FC Köln reichten für Rang eins. Odense BK folgte mit vier Punkten auf Platz zwei, ebenso Bayer 04 Leverkusen, das aufgrund des direkten Vergleichs Dritter wurde. Der 1. FC Köln schied mit zwei Punkten aus.

Basel überzeugt durch Stabilität

Der FC Basel blieb in allen drei Gruppenspielen ungeschlagen und zeigte vor allem defensive Disziplin. Mit sechs erzielten und fünf kassierten Treffern präsentierte sich der Schweizer Nachwuchs ausgeglichen und effizient. Gerade in den engen Partien bewies Basel die nötige Reife, um sich an die Spitze der Gruppe zu setzen.

Leverkusen und Köln mit verpasster Chance

Bayer 04 Leverkusen startete mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln, ließ danach jedoch Punkte liegen. Das 2:2 gegen Basel und die klare Niederlage gegen Odense BK verhinderten den Einzug unter die ersten beiden. Der 1. FC Köln kam nicht über zwei Unentschieden hinaus und musste sich aus dem Turnier verabschieden.

Ausblick auf den zweiten Turniertag

Am morgigen Sonntag wird das Turnier fortgesetzt. In der Gruppenphase des zweiten Tages trifft der VfB Stuttgart um 12 Uhr auf den 1. FC Köln, später folgt das Duell mit Bayer 04 Leverkusen. Zudem spielt der FC Basel unter anderem gegen den FC Bayern München. Ab 15:30 Uhr beginnen die Halbfinals, ehe um 17:55 Uhr das Finale den 34. Mercedes-Benz JuniorCup entscheidet.

Favoritenrolle klar verteilt

Nach dem ersten Turniertag hat sich ein klares Bild ergeben. Der VfB Stuttgart geht mit breiter Brust in den morgigen Sonntag, während Basel und Rapid Wien als ernsthafte Herausforderer gelten. Der JuniorCup bleibt damit, was er seit Jahrzehnten ist: eine Bühne für die Stars von morgen und ein Turnier, bei dem jedes Spiel sportliche Bedeutung trägt.