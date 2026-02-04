VfB Stuttgart: Samstags gegen Mainz

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Samstag, 14 Uhr, gemeinsam Club-Geschichte im weiß-roten Lieblingswohnzimmer schreiben – das ist im März möglich! Der DFB hat das Zweitliga-Duell zwischen den Frauen des VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 zeitgenau angesetzt. Der Anstoß der Partie erfolgt am Samstag, 21. März, um 14 Uhr auf Baden-Württembergs größter Fußballbühne. Einen Tag später gastiert das männliche Profi-Team sonntags um 19.30 Uhr in der Bundesliga beim FC Augsburg.

Erste Zuschauermarke geknackt Über 12000 VfBlerinnen und VfBler haben sich bereits ihre Eintrittskarte für das Frauenfußball-Fest gesichert, das in die VfB-Geschichte eingehen wird. Lasst euch dieses Highlightmatch nicht entgehen und sichert euch euer Ticket für diese ganz besondere Premiere des VfB-Frauenfußballs. Neben einem spannenden Zweitligamatch erwartet euch eine Fußball-Party für die ganze Familie.

Ab fünf Euro in die Cannstatter Kurve Stehplatz-Tickets in der Cannstatter Kurve gibt es für Kinder bis 13 Jahre bereits ab fünf Euro, Vollzahler können die Partie für zehn Euro im Herzen der MHP Arena verfolgen. Sitzplatzkarten in der Kurve und auf den Geraden kosten zwischen acht und 20 Euro. Zu den Tickets