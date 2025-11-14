VfB Stuttgart: Premiere auf größter Bühne

Der Weg, den die erfolgreichen Frauen des VfB Stuttgart ambitioniert beschreiten, führte sie von der Oberliga Baden-Württemberg bis in die 2. Frauen-Bundesliga. Im März 2026 steht ein nächster großer Schritt an. Dann trägt das Team erstmals ein Heimspiel in der MHP Arena aus. Zu Gast ist der Ligakonkurrent 1. FSV Mainz 05, gegen den man sich bereits im Hinspiel ein packendes Match geliefert hatte. Nach 0:4-Rückstand drehten die VfB Frauen diese Partie zum 5:4-Auswärtserfolg. Aber nicht nur sportlich verspricht dieses Highlightmatch vieles.
Frauenfußball-Fest in der MHP Arena
In und um die MHP Arena erwartet die weiß-rote Familie ein Fußballfest, das in die Geschichte des Frauenfußballs beim VfB eingehen soll. Der 20. Spieltag findet am Wochenende des 21. und 22. März 2026 statt. Die exakte Ansetzung folgt, Tickets sind ab sofort erhältlich.
Ab fünf Euro in die Cannstatter Kurve
Eintrittskarten für dieses Zweitligaduell der VfB Frauen gegen den 1. FSV Mainz 05 sind ab sofort für Mitglieder im Onlineshop erhältlich. Der freie Verkauf startet am Montag, 17. November. Stehplatz-Tickets in der Cannstatter Kurve gibt es für Kinder bis 13 Jahre bereits ab fünf Euro, Vollzahler können die Partie für zehn Euro im Herzen der MHP Arena verfolgen. Weitere Sitzplatzkarten in der Kurve und Geraden kosten zwischen acht und 20 Euro.
„Das Heimspiel in der MHP Arena ist für uns der logische nächste Schritt und ein historisches Ereignis für den Frauenfußball beim VfB und in ganz Baden-Württemberg“, sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. „Wir möchten alle VfBlerinnen und VfBler, aber auch alle Fans des Frauenfußballs dazu animieren, Teil dieses ganz besonderen Heimspiel-Events zu sein und gemeinsam ein starkes Zeichen für die stetig wachsende Bedeutung des Frauenfußballs zu setzen. Wir können uns bereits heute auf ein absolutes Highlight für die gesamte Region freuen. Groß, emotional und nahbar zugleich. Lasst uns gemeinsam Frauenfußballgeschichte im Südwesten schreiben!“
„Unsere VfB Frauen haben in nur dreieinhalb Jahren einen beachtlichen Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga geschafft. Auch die Leistungen in der laufenden Zweitligasaison sind beeindruckend“, so Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Auf der Saisonzielgeraden soll das Team sein Heimspiel gegen einen sportlich attraktiven Gegner auf der größten Fußballbühne Baden-Württembergs austragen, unserer MHP Arena.“
„Die Unterstützung der Verantwortlichen sowie der Einsatz aller Mitarbeitenden rund um den Frauenfußball im Club ist besonders und bestärkt uns in unserem Vorhaben. Der Weg für den Bundesliga-Frauenfußball ist bereitet und bleibt nach wie vor unser Ziel – auch wenn wir noch lange nicht am Ende sind“, betont General Manager Frauenfußball Sascha Glass. „Die Möglichkeit, unser Heimspiel im kommenden Frühjahr in der MHP Arena zu bestreiten, ist ein starkes Zeichen. Wir werden alles dafür geben, dass dies ein besonderes Erlebnis für VfB- sowie auch für Frauenfußballfans in ganz Deutschland werden wird.“
„Viele von uns Spielerinnen sind Woche für Woche selbst in der MHP Arena. Als Fußballfans und Supporterinnen auf den Rängen“, sagt VfB-Kapitänin Jana Beuschlein. „Es ist für uns eine Ehre, unser Heimspiel im März in der MHP Arena austragen zu können. Das spiegelt zugleich unser großes Ziel wider, dass wir als Mannschaft verfolgen: Wir wollen den VfB-Frauenfußball in die Bundesliga bringen und sind hierbei auf einem sehr guten Weg. Die Motivation und Vorfreude im Team auf das Heimspiel des Jahres ist enorm.“