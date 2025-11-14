VfB Stuttgart: Premiere auf größter Bühne

Ab fünf Euro in die Cannstatter Kurve

Eintrittskarten für dieses Zweitligaduell der VfB Frauen gegen den 1. FSV Mainz 05 sind ab sofort für Mitglieder im Onlineshop erhältlich. Der freie Verkauf startet am Montag, 17. November. Stehplatz-Tickets in der Cannstatter Kurve gibt es für Kinder bis 13 Jahre bereits ab fünf Euro, Vollzahler können die Partie für zehn Euro im Herzen der MHP Arena verfolgen. Weitere Sitzplatzkarten in der Kurve und Geraden kosten zwischen acht und 20 Euro.

Stimmen

„Das Heimspiel in der MHP Arena ist für uns der logische nächste Schritt und ein historisches Ereignis für den Frauenfußball beim VfB und in ganz Baden-Württemberg“, sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. „Wir möchten alle VfBlerinnen und VfBler, aber auch alle Fans des Frauenfußballs dazu animieren, Teil dieses ganz besonderen Heimspiel-Events zu sein und gemeinsam ein starkes Zeichen für die stetig wachsende Bedeutung des Frauenfußballs zu setzen. Wir können uns bereits heute auf ein absolutes Highlight für die gesamte Region freuen. Groß, emotional und nahbar zugleich. Lasst uns gemeinsam Frauenfußballgeschichte im Südwesten schreiben!“ „Unsere VfB Frauen haben in nur dreieinhalb Jahren einen beachtlichen Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga geschafft. Auch die Leistungen in der laufenden Zweitligasaison sind beeindruckend“, so Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Auf der Saisonzielgeraden soll das Team sein Heimspiel gegen einen sportlich attraktiven Gegner auf der größten Fußballbühne Baden-Württembergs austragen, unserer MHP Arena.“