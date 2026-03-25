VfB Stuttgart plant für die Zukunft

Die gebürtige Stuttgarterin ist dem Verein nicht nur auf dem Platz seit Jahren eng verbunden. Bereits von klein auf verfolgte sie regelmäßig Spiele des VfB von der Cannstatter Kurve aus. Ab Sommer wird sie den VfB-Jersey weiterhin auf dem Feld tragen.

Der VfB setzt erneut auf ein talentiertes Eigengewächs mit regionalen Wurzeln. Svenja Hecke erhält ab Juli 2026 ihren ersten Kontrakt bei den VfB Frauen. Bislang lief die 15-jährige Abwehrspielerin für die U17 der VfB Frauen auf. Auch beim DFB ist Svenja Hecke eine tragende Säule, für Deutschlands Juniorinnen ist sie seit der U15 aktiv, absolvierte bisher insgesamt 14 Länderspiele und leitet ihr Team in der U16 als Kapitänin aufs Feld.

Sascha Glass, General Manager VfB-Frauenfußball: „Wir freuen uns sehr, dass Svenja weiterhin für den VfB spielen wird. Sie gehört zu den hoffungsvollsten deutschen Talenten und hat ihre Qualitäten bei uns in Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den FC Bayern München II unter Beweis gestellt. Uns war wichtig, Svenja als junge, talentierte Fußballerin aus der Region frühzeitig an uns zu binden und ihr die Möglichkeit zu geben, ab nächster Saison Teil des Kaders der VfB-Frauen zu sein.“

Svenja Hecke: „Ich bin schon immer ein großer VfB-Fan und es war mein Traum, für diesen Verein zu spielen. Umso dankbarer bin ich für das Vertrauen, das mir weiterhin entgegengebracht wird. Ich freue mich sehr darauf, mich hier weiterzuentwickeln, Teil einer qualitativ starken Mannschaft zu sein und in Stuttgart die nächsten Schritte meiner Karriere zu gehen.“

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