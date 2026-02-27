VfB Stuttgart: Nachwuchs will auswärts nachlegen

Während die U17 des VfB Stuttgart ihren Lauf am Samstag auch bei Bayer 04 Leverkusen fortsetzen möchte, ist die U19 eine Stunde später beim SSV Ulm zu Gast.
U19: Favorit in Ulm
Für die U19 bietet sich am Samstag die Chance, die nächsten wichtigen Punkte in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga zu sammeln. Um 12 Uhr ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb beim SSV Ulm zu Gast. Die Donaustädter stehen mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen der Hauptrunde noch ohne Zähler auf dem letzten Platz von Gruppe D da. Vergangenes Wochenende verloren die Spatzen gegen den 1. FC Köln mit 0:7.
„Wir wollen uns von diesem Ergebnis nicht blenden lassen. Ulm hatte auch enge Spiele, daher sind wir gewarnt“, sagt Tobias Rathgeb. „Klar ist aber, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen.“ Dabei muss der Trainer zusätzlich zu den verletzten Ioannis Kechlimparis, Nils Richter, Tom Santos, Luc Holzwarth, Ertugrul Yigit und Salvatore Mule auch auf Neo Jeggle (Muskelfaserriss) und Jona Reichardt (krank) verzichten.
U17: Serie in Leverkusen fortsetzen
Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist die U17 stark in die Hauptrunde gestartet und hat in einer sehr ausgeglichenen Hauptrundengruppe B bereits gut vorgelegt. Weiter geht´s am Samstag ab 11 Uhr bei Bayer Leverkusen. Dort will das Team von Trainer Daniel Jungwirth nicht nur die Tabellenführung behaupten oder bestenfalls ausbauen, sondern auch die mittlerweile 13 Spiele lange Ungeschlagen-Serie fortsetzen und die nächsten Zähler auf dem Weg zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sammeln. „Wir sind mit unserem Start sehr zufrieden und wollen auch in Leverkusen etwas mitnehmen“, sagt Daniel Jungwirth.
Die kommende Aufgabe wird allerdings herausfordernd: Zwar ist Bayer Leverkusen „nur“ mit einem Zähler aus zwei Partien gestartet und verlor zuletzt bei den Stuttgarter Kickers, bringt jedoch viel Talent und Wucht mit. „Sie sind sehr spielstark und spielen einen technisch guten Fußball. Daher sind sie uns recht ähnlich. Es wird eine interessante und schwierige Partie. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, sind wir allerdings auch schwer zu schlagen“, sagt Daniel Jungwirth, der am Samstag auf Ata Cebi (Schulterverletzung) und Vadim Lenz (Rückenverletzung) verzichten muss.