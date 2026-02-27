VfB Stuttgart: Nachwuchs will auswärts nachlegen Die U19 und U17 sind in der Fremde gefordert. von vfb · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner

Während die U17 des VfB Stuttgart ihren Lauf am Samstag auch bei Bayer 04 Leverkusen fortsetzen möchte, ist die U19 eine Stunde später beim SSV Ulm zu Gast.

Morgen, 12:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm VfB Stuttgart VfB Stuttg. 12:00 PUSH U19: Favorit in Ulm

Für die U19 bietet sich am Samstag die Chance, die nächsten wichtigen Punkte in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga zu sammeln. Um 12 Uhr ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb beim SSV Ulm zu Gast. Die Donaustädter stehen mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen der Hauptrunde noch ohne Zähler auf dem letzten Platz von Gruppe D da. Vergangenes Wochenende verloren die Spatzen gegen den 1. FC Köln mit 0:7. „Wir wollen uns von diesem Ergebnis nicht blenden lassen. Ulm hatte auch enge Spiele, daher sind wir gewarnt“, sagt Tobias Rathgeb. „Klar ist aber, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen.“ Dabei muss der Trainer zusätzlich zu den verletzten Ioannis Kechlimparis, Nils Richter, Tom Santos, Luc Holzwarth, Ertugrul Yigit und Salvatore Mule auch auf Neo Jeggle (Muskelfaserriss) und Jona Reichardt (krank) verzichten.