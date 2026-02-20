VfB Stuttgart: Nachwuchs trifft auf Traditionsvereine

Neben der U21 des VfB Stuttgart am heutigen Freitagabend haben auch die U19 am morgigen Samstag und die U17 am Sonntag Heimspiele.
U19: Gegen Hamburg eine neue Serie starten
Ganze 14 Pflichtspiele lang war die U19 ohne Niederlage geblieben, ehe sie sich am vergangenen Samstag dem VfL Bochum mit 0:2 geschlagen geben musste. Nun ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb entschlossen, eine neue Serie zu starten. Die erste Hürde ist der Hamburger SV, der am Samstag ab 12 Uhr auf Platz 1 am VfB Clubzentrum zu Gast ist. Die Norddeutschen spielten mit elf Siegen und einem Remis eine nahezu perfekte Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga und erwischten mit dem 3:0-Sieg beim SSV Ulm auch einen guten Start in die Hauptrunde, ehe das Team von Trainer Oliver Krause am vergangenen Spieltag zuhause gegen den 1. FC Köln mit 0:2 verlor. „Wir erwarten ein gutklassiges Jugendspiel zwischen zwei Mannschaften, die beide sehr spielstark sind“, sagt Trainer Tobias Rathgeb vor dem Heimspiel und fügt an, dass „die Hamburger vor allem im Mittelfeld sehr flexibel agieren.“
Kolya Petrovskyi ist nach muskulären Problemen wieder einsatzfähig, auch Emirhan Agzikara und Colin Kroll-Thiel stehen nach überstandenen Erkrankungen wieder zur Verfügung. Neo Jeggle fällt hingegen mit einem Muskelfaserriss aus. Das Spiel wird live und kostenlos auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.
U17: Heimspiel gegen die Fohlen
Mit zwei Siegen und 5:0 Toren hat die U17 einen starken Start in die Hauptrunde hingelegt. Diesen will das Team von Trainer Daniel Jungwirth weiter ausbauen und gleichzeitig auch die Serie von zwölf Pflichtspiel-Siegen in Folge am Leben halten. Dafür wird eine gute Leistung gegen Borussia Mönchengladbach nötig sein. Anpfiff auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum ist am Sonntag um 12:30 Uhr. Die Fohlen starteten mit je zwei 2:2-Unentschieden, darunter einem Last-Minute-Gegentor gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag, in die zweite Saisonhälfte. In der Vorrunde lief die Borussia als Dritter der Gruppe G hinter dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ins Ziel ein.
Im Vergleich zum 4:0-Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers am vergangenen Freitag kann U17-Trainer Daniel Jungwirth wieder auf Seva Linnikov, William Recupero und Tom Hagmeister bauen, die allesamt von ihren Länderspiel-Einsätzen zurückgekehrt sind.