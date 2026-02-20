VfB Stuttgart: Nachwuchs trifft auf Traditionsvereine

Ganze 14 Pflichtspiele lang war die U19 ohne Niederlage geblieben, ehe sie sich am vergangenen Samstag dem VfL Bochum mit 0:2 geschlagen geben musste. Nun ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb entschlossen, eine neue Serie zu starten. Die erste Hürde ist der Hamburger SV, der am Samstag ab 12 Uhr auf Platz 1 am VfB Clubzentrum zu Gast ist. Die Norddeutschen spielten mit elf Siegen und einem Remis eine nahezu perfekte Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga und erwischten mit dem 3:0-Sieg beim SSV Ulm auch einen guten Start in die Hauptrunde, ehe das Team von Trainer Oliver Krause am vergangenen Spieltag zuhause gegen den 1. FC Köln mit 0:2 verlor. „Wir erwarten ein gutklassiges Jugendspiel zwischen zwei Mannschaften, die beide sehr spielstark sind“, sagt Trainer Tobias Rathgeb vor dem Heimspiel und fügt an, dass „die Hamburger vor allem im Mittelfeld sehr flexibel agieren.“

Kolya Petrovskyi ist nach muskulären Problemen wieder einsatzfähig, auch Emirhan Agzikara und Colin Kroll-Thiel stehen nach überstandenen Erkrankungen wieder zur Verfügung. Neo Jeggle fällt hingegen mit einem Muskelfaserriss aus. Das Spiel wird live und kostenlos auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.