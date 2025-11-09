VfB Stuttgart: "Meppen war uns heute in allen Belangen klar überlegen"

Im Vergleich zum 7:2-Heimsieg gegen den VfR Warbeyen nahm Chefcoach Heiko Gerber sieben Änderungen in der ersten Elf vor – zum Teil krankheitsbedingt, aber der Reihe nach. Kiara Beck rückte für Eve Boettcher zurück ins Tor, für Katharina Schäfer, Maxi Rall, Julia Glaser, Meike Meßmer, Fabienne Dongus und Leonie Schetter starteten Lenelotte Müller, Rosa Rückert, Leonie Kopp, Yuka Hirano, Jana Beuschlein und Tamar Dongus. Fabienne Dongus, Joy Castor, Leonie Schetter und Eve Boettcher fehlten krankheitsbedingt, auch Maxi Rall fiel aus. Umstände, die sich auch im Spiel bemerkbar machten.

Wenig Strafraumszenen, torlos zur Pause

Den VfB Frauen fiel es von Beginn an schwer, in die Partie zu kommen. Meppen agierte griffiger, setzte den VfB unter Druck und ließ defensiv nichts zu. Die einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte hatten Jana Beuschlein und Leonie Kopp, die Meppener Keeperin Thea Farwick war jedoch zur Stelle (13.). Meppen bestimmte fortan die Partie, führte leidenschaftliche Zweikämpfe und erarbeitete sich Chancen. Kiara Beck musste zweimal zupacken (25., 29.) ehe es torlos in die Kabine ging.

Meppen eiskalt

Die Gastgeberinnen kamen so aus der Pause, wie sie aufgehört hatten und drängten auf den Führungstreffer, der ihnen in der 74. Spielminute auch gelang. Auf der anderen Seite taten sich die VfB Frauen weiterhin schwer, offensiv tauchte man nur selten gefährlich in der gegnerischen Gefahrenzone auf. Am Ende müssen die VfB Frauen eine verdiente 0:1-Niederlage hinnehmen.

Das Tor:

74 Minute: Starkes Solo von Bente Bode über die linke Seite, die die VfB-Defensive stehen und Kiara Beck keine Chance lässt.

Die Stimmen: „Meppen heute in allen Belangen klar überlegen“

Cheftrainer Heiko Gerber: „Meppen war uns heute in allen Belangen klar überlegen – in Mentalität, Einstellung und Griffigkeit. Wir konnten diese Aspekte nicht auf den Platz bringen, waren mit und gegen den Ball schläfrig. Deshalb war die Niederlage heute absolut verdient. Wir müssen Dinge verändern und die 2. Frauen-Bundesliga so annehmen, wie sie ist. Wir müssen lernen, uns gegen Mannschaften zu wehren, die uns weh tun wollen. Unser Mut mit dem Ball muss besser werden, aber auch die Aggressivität gegen den Ball sowie die Zweikampfführung.“

VfB-Kapitänin Jana Beuschlein: „Uns hat heute vor allem die Griffigkeit in den Zweikämpfen gefehlt. Es ist uns nicht gelungen, Meppens Aggressivität anzunehmen, Zweikämpfe zu gewinnen oder Freistöße herauszuholen. Ich hatte das Gefühl, dass wir über die gesamte Spielzeit nicht richtig da waren. Meppen hat uns heute den Schneid abgekauft. In der zweiten Halbzeit hatten wir keinen einzigen richtigen Torschuss. Das entspricht nicht unserem Anspruch – da müssen wir ehrlich mit uns sein. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um uns auf Bochum vorzubereiten und Lösungen zu finden.“