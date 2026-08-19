VfB Stuttgart lässt es beim 6:1 beim FC Bayern München krachen

Mit Luca Berreth und Kian Speidel starteten für den VfB zwei Talente, die am Sonntag noch Drittliga-Luft bei der U21 geschnuppert hatten. Die Anfangsphase gehörte den Bayern, die durch Hencho (8.) und von Taube (10.) die ersten beiden Chancen der Partie hatten, bei letzterer musste VfB-Keeper Tom Walz erstmals eingreifen und reagierte stark. Auch beim Schuss von Maric (14.) packte Walz sicher zu.

Der VfB steigert sich deutlich

Deutlich effizienter zeigten sich die Jungs aus Cannstatt: Mit der ersten klaren Chance brachte Enis Redzepi den VfB in Minute 19 in Führung. Nur zwei Minuten hätte wäre es beinahe 0:2 gestanden, der Versuch von Kian Speidel klatschte allerdings nur an den Pfosten. Der VfB war nun richtig gut im Spiel und legte nach: Am Ende einer herrlichen Kombination mit zwei Hackentricks flanke Collin Schramm punktgenau auf Enis Redzepi, der mit seinem Kopfball auf 2:0 stellte (28.).

Wieder nur sieben Minuten später ging die Redzepi-Show weiter: Massimo Di Benedetto gewann den Ball im Münchener Spielaufbau und legte vor dem Tor quer zum Mittelstürmer, der sein sechstes Tor im dritten Ligaspiel der Saison erzielte. Redzepi-Tor Nummer vier an diesem Tag stand in Minute 41 schon kurz bevor, sein Versuch ging allerdings nur an die Latte (41.). Davon ließ sich der albanische U19-Nationalstürmer allerdings nicht aufhalten: Eine Minute später schob Enis Redzepi mit seiner an diesem Tag leichtesten Übung nach Vorarbeit von Neno Zezelj zum 4:0 ein (42.).

Redzepi macht das Fünfte

Wie die erste Hälfte endete, begann die zweite. In Minute 51 staubte Enis Redzepi nach einer Ecke zum 5:0 ab. Zuvor klatschte der Fernschuss von Luca Berreth gegen die Latte, es war Aluminium-Treffer Nummer drei. In der Folge beruhigte sich das Geschehen, ohne aber, dass der VfB die Kontrolle über die Partie verlor. Zwar kamen die Münchener in Minute 67 durch Chris Afanou zum Ehrentreffer, letztlich blieb es aber beim klaren 6:1-Erfolg des VfB.

„Natürlich muss ich Enis mit seinen fünf Toren erwähnen. Mich macht aber noch glücklicher, wie sehr er für das Team arbeitet. Es war heute keine One-Man-Show, sondern eine Top-Leistung des gesamten Teams. Wir mussten schwierige Anfangsminuten überstehen, haben dann aber mit fußballerischer Klasse und einer stabilen Abwehrleistung und einer guten Organisation dieses Spiel gewonnen. Dass sich auch Kiril mit einem Tor belohnt hat, freut mich sehr. Die Leistung war schon bei der Niederlage gegen Ingolstadt nicht schlecht, heute war sie aber ganz stark“, lobte VfB-Trainer Tobias Rathgeb.