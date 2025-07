VfB Stuttgart kommt – Alle Infos zum Saisonstart an der Kreuzeiche

12.00 Uhr Jubiläumshockete am Stadion an der Kreuzeiche mit Ehrungen und Teampräsentationen

Bereits um 12 Uhr startet des Rahmenprogramm mit einer Hockete am Stadion. Hier präsentiert unser SSV seine Jugendteams von der U10 bis zur U19, das Frauenteam und natürlich die erste Mannschaft für die Saison 2025/26. Begleitet werden die Präsentationen von Mitglieder- und Schiedsrichterehrungen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt.

Tageskasse geöffnet – Sitzplatz ausverkauft

Die Tageskasse am Kassenrondell hinter der Haupttribüne öffnet um 12 Uhr, Einlass ist ab 14.00 Uhr. Es sind nur noch Stehplatzkarten erhältlich. Tickets sind bis 14 Uhr weiterhin auch unter tickets.ssv-reutlingen.de erhältlich. Eine Fantrennung wird es aufgrund der freundschaftlichen Verbindungen nicht geben.

Zahlungssystem

Bitte beachtet, dass aus organisatorischen Gründen ausschließlich Barzahlung möglich ist und im Bereich des Stadions keine Geldautomaten zur Verfügung stehen. Um den Andrang an den Kiosken zu minimieren, kommt morgen ausnahmsweise ein Wertmarkensystem zum Einsatz: Ihr könnt Verzehrkarten im Wert von 10 oder 20 Euro erwerben. Solltet ihr eure Verzehrkarten nicht vollständig einlösen, erstatten wir euch den Restbetrag selbstverständlich in bar zurück.

VfB Stuttgart × Celta Vigo

Unsere Freunde vom VfB bestreiten um 15:30 Uhr ihr Testspiel gegen den spanischen LaLiga-Club Celta Vigo. Der 1923 aus einer Fusion aus Real Vigo Sporting Club (auch Vigo FC genannt) und Real Fortuna Vigo hervorgegangene Verein belegte in der abgelaufenen Saison den siebten Platz und ist damit auch ein potentieller Gegner der Stuttgarter in der Europa League. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel mit internationalem Flair und auf den Besuch zahlreicher VfB-Anhänger an der Kreuzeiche. VfB TV bietet einen Livestream des Spiels im Stadion an der Kreuzeiche an.