VfB Stuttgart: Jana Beuschlein bleibt Kapitänin und DFB-Pokalspiel

Seit Juli 2023 trägt Jana Beuschlein das VfB Trikot. Mit dem VfB feierte sie zwei Aufstiege in Folge, bestritt insgesamt 38 Spiele in Weiß-Rot, erzielte 37 Tore und bereitete neun weitere vor. Vertreten wir Beuschlein von Neuzugang Fabienne Dongus, die das Amt zuvor bereits einige Jahre bei der TSG Hoffenheim innehatte.

VfB-Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber spricht bei VfB TV über die Sommervorbereitung, den Auftakt im DFB-Pokal und den Konkurrenzkampf im Team.

VfB Frauen Cheftrainer Heiko Gerber über…

… die Sommervorbereitung:

„Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben intensiv gearbeitet und konnten viele Themen durchspielen. Bis auf eine schwere Verletzung von Gillian Castor (Anm. d. Red.: Kreuzbandriss) sind wir sehr gut durch die Vorbereitung gekommen. Das heißt: Ich habe fast alle Spielerinnen an Bord. Wir sind guter Dinge und freuen uns, dass es jetzt losgeht.“

… den Konkurrenzkampf im Team:

„Die Stimmung ist gut. Dadurch, dass unser Kader in der Breite nochmals besser geworden ist, merkt man zugleich eine gewisse positive Anspannung – auch im Training. Es ist ein gewisses ‚Feuer‘ in den Einheiten. Jede möchte sich beweisen. Als Trainer freut man sich immer, wenn man viele Spielerinnen zur Verfügung hat. Die Saison ist lang. Jede Spielerin ist wichtig für uns.“

… die Gäste aus Mainz:

„Uns erwartet ein intensives Spiel. Letzte Saison haben wir im DFB-Pokal gegen Mainz 1:2 verloren – waren zwar etwas besser, Mainz hatte jedoch alles reingeworfen und verdient gewonnen. Ich erwarte eine mutige Mainzer Mannschaft, die uns im eigenen Ballbesitz auch versuchen wird, wehzutun und defensiv sehr strukturiert stehen wird. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich glaube, es wird ein enges, spannendes Spiel.“

… die knappe Niederlage im DFB-Pokal der vergangenen Saison:

„Wir wollen die Revanche. Wir wollen in die nächste Runde kommen. Letzte Saison haben wir nur ein Spiel verloren – das war die Partie gegen Mainz 05. Bei unseren Profis haben wir zuletzt gesehen, wie schön und emotional der Pokal-Wettbewerb sein kann. Mainz wird uns nichts schenken, wir werden uns alles hart erarbeiten müssen und noch eine Schippe aufs letzte Testspiel drauflegen.“

… die Motivation in der Mannschaft:

„Das Team motiviert sich selbst von innen heraus. Dennoch muss man als Trainer an der einen oder anderen Stelle ansetzen. Wir haben in der Vorbereitung kein Spiel verloren, das kann eine gewisse Selbstsicherheit geben. Es wird jedoch nicht genau so weitergehen, wir sind nicht unschlagbar! Jedes Spiel – im Pokal oder der Liga – wird eng werden, es entscheiden Kleinigkeiten. Hier setzen wir an.“

… die Kulisse am Sonntag:

„Das Testspiel gegen die TSG Hoffenheim (Anm. d. Red.: 4:4), das vergangenen Samstag im Rahmen des VfB Openings stattgefunden hat, war eine sehr gute Werbung für uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn auhc am Sonntag wieder viele Zuschauer kommen würden. Es wird ein tolles Spiel.“ (Jetzt Tickets sichern.)