VfB Stuttgart in Offenbach: Starke Kombinationen, gute Abschlüsse

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Im dritten Test siegt der Bundesligist VfB Stuttgart am heutigen Mittwochabend beim Regionalligisten Kickers Offenbach mit 8:1. Auffällig: Spielfreude und Geschlossenheit des gesamten Teams.

Die weiß-roten Schnellstarter legten furios los. Im Stadion am Bieberer Berg begann der VfB am heutigen Mittwochabend gegen die Kickers Offenbach zielstrebig. Chema per Volleyschuss und Chris Führich per Nachsetzen sorgten für eine frühe 2:0-Führung (6./10. Minute, siehe „Die Tore“). Gegen den Regionalligisten agierten die Jungs aus Cannstatt in Halbzeit eins souverän – und erhöhten durch Tiago Tomás auf 3:0 (18.), der anschließend am zweiten Pfosten den vierten Treffer verpasste (23.). Maximilian Mittelstädt hatte eine weitere Gelegenheit für den VfB (30.). Immer wieder zeigte sich das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß spielfreudig. Einziger Makel war der Gegentreffer durch Offenbachs Benedikt von Hagen (42.). Doch selbst darauf hatte Stuttgart eine Antwort parat und erhöhte durch Laurin Ulrich noch vor Pausenpfiff auf 4:1 (45.+2). Diese Führung entsprach den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit tauschte Chefcoach Sebastian Hoeneß komplett das Personal. Einsatzzeit für alle Akteure. Seine Dominanz behielt das Team mit dem roten Brustring bei. Lazar Jovanovic und Yanik Spalt erzielten das 5:1 bzw. das 6:1 (52./62.). Die Offenbacher, für die bereits am 8. August 2026 die Regionalliga-Saison beginnt, blieben engagiert, aber der VfB hatte weiterhin die Kontrolle. Mit dem Treffer zum 7:1 besiegelte Lazar Jovanovic seinen Doppelpack (75.). Den Schlusspunkt setzte Jovan Milosevic per Kopfball, der zum 8:1-Endstand traf (89.). Fazit? Die Jungs aus Cannstatt erzielten in beiden Hälften jeweils vier Tore und gewannen auch ihre dritte Testpartie der Sommervorbereitung souverän.

Die Tore: 0:1 – 6. Minute: Der erste Abschluss sitzt. Chema nimmt einen zunächst geklärten Eckball aus etwa 18 Metern volley – der abgefälschte Schuss schlägt im rechten Eck ein. Guter Start. 0:2 – 10. Minute: Der VfB kommt mit Wucht. Tiago Tomás scheitert an Offenbach-Keeper Johannes Brinkies, auch Badredine Bouananis Nachschuss wird abgewehrt – doch Chris Führichs Nachsetzen erzwingt den zweiten Treffer. 0:3 – 18. Minute: Eben noch Torschütze, jetzt Vorlagengeber – Chris Führich legt von links in den Strafraum zu Tiago Tomás ab, der den Ball ins lange Eck schießt. Klare Führung für den VfB. 1:3 – 42. Minute: Kurz vor der Pause schaltet Offenbach über die linke Seite schnell um. In der Mitte wird Benedikt von Hagen bedient, der aus dem Strafraum heraus vollstreckt. 1:4 – 45.+2 Minute: Ein langer Ball von Finn Jeltsch hebelt die Kickers-Defensive aus. Laurin Ulrich bleibt vor OFC-Keeper Johannes Brinkies cool und lupft den Ball ins Tor. Sehenswert! 1:5 – 52. Minute: Auch dieses Tor ist schön anzuschauen – der eingewechselte Lazar Jovanovic dribbelt sich durch den Offenbacher Strafraum und schließt aus Nahdistanz ab. 1:6 – 62. Minute: Wieder geht Lazar Jovanovic ins Dribbling. Diesmal entscheidet er sich für den Pass auf Josha Vagnoman, der wiederum auf Yanik Spalt ablegt. Letztgenannter trifft aus etwa fünf Metern. 1:7 – 75. Minute: Am rechten Strafraumeck zieht Lazar Jovanovic nach innen, schlägt noch einen Haken und schließt anschließend präzise ins lange Eck ab. 1:8 – 89. Minute: Nach einem Eckball steigt Jovan Milosevic am höchsten und köpft aus etwa sieben Metern ein. Es ist zugleich der Schlusspunkt der Partie. Die Besonderheiten: Jubiläum. Die Begegnung war Teil der 125-Jahr-Feierlichkeiten der Kickers Offenbach. Der VfB gratuliert den Südhessen herzlichst zu diesem Jubiläum. Neuzugang. Am Mittwochnachmittag, 29. Juli 2026, hatte der VfB die Verpflichtung von Leo Sauer bekanntgegeben. Beim Testspiel wirkte der Offensivakteur plangemäß noch nicht mit.

Die Aufstellungen: Erste Halbzeit: Fabian Bredlow – Maximilian Mittelstädt, Finn Jeltsch, Dan-Axel Zagadou (C), Christopher Olivier – Grischa Prömel, Chema – Chris Führich, Laurin Ulrich, Badredine Bouanani – Tiago Tomás Zweite Halbzeit: Marius Funk – Josha Vagnoman, Maximilian Herwerth, Ameen Al-Dakhil, Yanik Spalt – Ertugrul Yigit, Lauri Penna (82. Veit Stange) – Jarzinho Malanga, Oliver Rölke (82. Jordan Majchrzak), Lazar Jovanovic – Jovan Milosevic