VfB Stuttgart II: „Wut in positive Energie umwandeln“

„Nach dem Spiel in Unterhaching herrschte große Enttäuschung, denn jedem war klar, dass wir zwei Punkte haben liegen lassen“, sagt Trainer Markus Fiedler rückblickend zum 2:2 am vergangenen Samstag bei der SpVgg Unterhaching, in dem sein Team in der Nachspielzeit den Ausgleich hatte hinnehmen müssen. „Aber das Spiel ist abgehakt, der Blick geht nur nach vorne. Solche Erlebnisse und Nackenschläge gibt es immer wieder, aber auch das gehört zum Entwicklungsprozess unserer jungen Mannschaft. Wir müssen die Wut in positive Energie umwandeln, dann werden wir uns auch wieder belohnen“, führt der U21-Coach weiter aus.

Die nächste Möglichkeit zu punkten bietet sich der U21 am Samstag gegen den SC Verl. Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 16:30 Uhr (Tickets im Onlineshop und an der Tageskasse, live bei MAGENTA SPORT). „Verl spielt einen technisch sehr guten und variablen Fußball, das haben wir nicht nur beim 2:2 im Hinspiel gesehen. Sie sind die Mannschaft mit dem größten Ballbesitzanteil in der Liga und eine der positiven Erscheinungen dieser Saison. Verl hat eine klare, offensive Spielidee mit starkem Gegenpressing. Wir müssen es verstehen, den gegnerischen Aufbau zu stören und unter Druck mit der nötigen Ruhe und Ballsicherheit auftreten“, sagt Markus Fiedler, der um den Einsatz der angeschlagenen Laurin Ulrich, Alexander Groiß und Leny Meyer bangt.

Alexander Ende verlässt Verl im Sommer

Die zarten Aufstiegshoffnungen des SC Verl bekamen durch zuletzt zwei Niederlagen einen Dämpfer. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Ende mit 49 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und hat sieben Zähler Rückstand auf Relegationsplatz drei. In seiner fünften Saison in der 3. Liga kann der Sportclub aber noch die beste Endplatzierung erreichen. In der Premieren-Saison 2020/2021 landeten die Westfalen auf Platz sieben.

Für Trainer Alexander Ende wäre dies ein toller Abschied, denn der 45-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wird Verl nach zwei Jahren wieder verlassen. Verlass ist in dieser Saison auf Berkan Taz. Der offensive Mittelfeldspieler ist Topscorer des Sportclub. Im Januar 2024 kam der 26-Jährige vom SV Waldhof Mannheim, erzielte in dieser Saison bereits neun Treffer und bereitete 13 weitere vor.