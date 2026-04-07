VfB Stuttgart II: "Wir wollen zuhause ein aktives Spiel bieten"

Den Ostersonntag hat Nico Willig genutzt, um sich das Spiel des SSV Ulm gegen den SC Verl anzuschauen und sah „eine sehr gute Ulmer Mannschaft. Sie waren sehr gut organisiert und haben nach vorne sehr gefährlich gegen ein Topteam aus Verl gespielt. Die Leistung war nicht passend zum Tabellenstand. Damit haben sie wieder Hoffnung und Leben und wissen, dass sie gegen uns funktionieren müssen, um nochmal richtig in die Verlosung reinzukommen.“ Durch diesen 1:0-Sieg steht die Mannschaft von Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotchev auf Platz 17 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Bei noch sieben ausstehenden Spielen haben die Ulmer acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Deshalb erwarte ich einen Gegner, der brutal scharf sein wird. Sie haben mit Dajaku und Chessa zwei Spieler, die sehr gefährlich im Umschaltspiel sind. Die Defensivschwäche scheinen sie abgestellt zu haben“, sagt Nico Willig und fügt hinzu: „Wir wollen zuhause ein aktives Spiel bieten und das Duell gewinnen, darum geht es schließlich. Zunächst müssen wir schauen, wie die Personallage ist, es gibt noch ein paar Fragezeichen.“

Max Herwerth hat muskuläre Probleme und konnte am vergangenen Samstag schon nicht mitwirken. Mirza Catovic musste nach einem Foul kurz vor der Halbzeitpause in der Kabine bleiben, sein Sprunggelenk ist in Mitleidenschaft gezogen. Bei Beiden wird kurzfristig über einen Einsatz entschieden. Eine Personalie ist hingegen geklärt, Florian Hellstern kehrt auf seine angestammte Position zwischen den Pfosten zurück.