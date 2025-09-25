VfB Stuttgart II: "Wir wollen aktiv sein, unser Spiel durchdrücken"

U21: Unter Flutlicht in Cottbus

Die U21 eröffnet am Freitagabend den achten Spieltag in der 3. Liga. Um 19 Uhr erfolgt der Anpfiff im Stadion der Freundschaft gegen Energie Cottbus (Live bei MAGENTA SPORT, Tickets an der Gästekasse, zu den Fan-Infos). Diese Begegnung ist der Auftakt für die nächste Englische Woche in der 3. Liga: Bereits kommenden Dienstag geht es um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden weiter.

Durch zuletzt zwei Siege (1:0 in Mannheim und 2:1 gegen Viktoria Köln) geht das Team von Trainer Nico Willig die Aufgabe in der Lausitz mit Selbstvertrauen an. „Flutlicht, stimmungsvolle Kulisse, wir freuen uns auf das Spiel. In den vergangenen beiden Spielen haben wir gut als Team verteidigt, das wird auch am Freitag wieder notwendig sein, um etwas Zählbares mitzunehmen. Aber wir werden uns sicher nicht nur aufs Verteidigen verlegen, wir wollen aktiv sein, unser Spiel durchdrücken und erfolgreich sein“, sagt der U21-Coach vor dem Auswärtsspiel.

U19: Gegen den Jahn nachlegen

Für die U19 beginnt am Samstag die zweite Hälfte der Vorrunde. Es stehen also die Rückspiele gegen jene Gegner bevor, auf die das Team von Trainer Tobias Rathgeb in dieser Saison bereits getroffen ist. Den Anfang macht das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag um 14 Uhr auf Platz 1. Das Hinspiel entschieden die Jungs aus Cannstatt souverän mit 3:1 für sich. Seit dem wichtigen Sieg am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt steht der VfB zudem an der Tabellenspitze und möchte diese auch bis zum Ende der Vorrunde nicht mehr abgeben.

U17: Abschluss der Englischen Woche in Sandhausen

Nach dem unglücklichen 1:1-Unentschieden am Mittwoch beim SC Freiburg, als der VfB die klar spielbestimmende Mannschaft war und den verdienten Sieg verpasste, ist die U17 am Samstag bereits wieder gefordert. Um 17 Uhr beginnt das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Die Kurpfälzer stehen mit sieben Punkten aus vier Spielen derzeit auf Rang vier und damit einen Platz vor dem VfB. Es geht in diesem Duell also um den Anschluss an die ersten drei Plätze, die für die Qualifikation zu Liga A in der Hauptrunde berechtigen. „Wir müssen unsere guten Spiele auch in Siege ummünzen, eine Gier aufs Gewinnen entwickeln und uns bewusst machen, wie wichtig auf diesem Niveau jede Entscheidung und jede Situation ist. Mit Sandhausen erwartet uns ein unangenehmer Gegner“, sagt Trainer Daniel Jungwirth.