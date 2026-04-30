VfB Stuttgart II: "Wir werden uns wehren"

„Ich war mit der Haltung und dem Vorwärtsgang in Havelse zufrieden, aber das individuelle Verhalten bei den Gegentoren war nicht gut, so bekommen wir zu einfach Gegentore, das zieht sich schon durch die gesamte Rückrunde“, blickt Nico Willig auf die späte 2:3-Niederlage am Sonntagabend beim TSV Havelse zurück. Für den kommenden Gegner hat der VfB-Trainer lobende Worte parat: „Essen hat eine enorme Wucht, die zweitbeste Offensive der Liga und ist äußerst effektiv. Wir werden uns wehren und das eine oder andere Mal auch leiden müssen, wenn wir mit etwas Zählbarem vom Platz gehen wollen.“ Im Vergleich zum Spiel am vergangenen Sonntag kehren Max Herwerth und Yanik Spalt wieder in den Kader zurück. Mannschaftskapitän Dominik Nothnagel, der kurz vor der Halbzeitpause verletzt den Platz verlassen musste, ist am Samstag aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung nicht einsatzfähig.

Parallele zur Vorsaison

In der vergangenen Saison waren die Vorzeichen andersherum, denn am letzten Spieltag traf der VfB auf RWE und benötigte mindestens einen Punkt, um sicher die Klasse zu halten. Dies gelang durch ein 1:1. In dieser Saison muss Essen zumindest punkten, um den Aufstiegstraum am Leben zu halten. Allerdings scheinen bei Rot-Weiss Essen im Saisonendspurt etwas die Kräfte zu schwinden, zumindest wenn man auf die Ergebnisse blickt. Am vergangenen Sonntag gab es eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken, der ersten Heimniederlage im Jahr 2026. Zuvor unterlag das Team von Trainer Uwe Koschinat in einem spektakulären Top-Spiel beim direkten Konkurrenten FC Energie Cottbus trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung am Ende noch 3:5. Die erste Niederlage nach sieben Dreiern in Folge.

Somit steht RWE aktuell mit 64 Punkten auf Relegationsplatz drei, zwei Punkte hinter Cottbus und einen Zähler vor dem MSV Duisburg. Mit 73 erzielten Toren hat Essen die zweitbeste Offensive der 3. Liga hinter dem SC Verl (75 Tore). Bester Torschütze ist Marek Janssen mit 14 Treffern, einen davon erzielte der 29-Jährige beim 1:1 im Hinspiel gegen den VfB. Ein besonderes Augenmerk muss die VfB-Defensive auf Keito Mizuta legen, denn der Japaner legte zwölf Tore auf und erzielte neun selbst. Trainer Uwe Koschinat, der seit dem 12. Dezember 2024 RWE coacht, muss am Samstag auf die beiden gelbgesperrten Klaus Gjasula und Ramien Safi verzichten.