VfB Stuttgart II: "Wir sind ein Stück weit im Vogelwild-Modus gewesen"

Ohne den gelb-gesperrten Nico Sessa und Keeper Flo Hellstern, der wie Yanik Spalt mit der U19 im Halbfinale des DFB-Junioren-Pokals in Bochum im Einsatz war, trat die U21 beim Tabellenschlusslicht in Schweinfurt an. In der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion stand Stefan Drljaca deshalb zwischen den Pfosten, während Lauri Penna Sessa auf der Zehnerposition ersetzte.

Eine frühe Chance von Mansour Ouro-Tagba (2.) konterte Pius Krätschmer nur 60 Sekunden später, blieb aber genauso erfolglos wie der VfB-Stürmer zuvor. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den beiden Strafräumen ab. Erst nach einer guten Viertelstunde hatten die „Schnüdel“ durch einen noch abgefälschten Schuss von Lauris Bausenwein die nächste Möglichkeit. Im Gegenzug scheiterte dann Justin Diehl aus spitzem Winkel an FCS-Keeper Stahl.

Schweinfurts Kapitän Johannes Geis versuchte es wenig später aus der Distanz, sein abgefälschter Schuss ging aber letztlich über den Querbalken. Die Mannschaft von Nico Willig blieb zwar engagiert, ganz klare Chancen waren aber eher die Ausnahme. Ouro-Tagba verpasste eine Hereingabe von Lauri Penna (43.) knapp und Noah Darvichs Versuch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) segelte am langen Pfosten vorbei, weshalb es torlos in die Kabinen ging.

Mit zwei frischen Offensivkräften ging es dann in Durchgang zwei. Abdenego Nankishi und Mohamed Sankoh ersetzten Justin Diehl und Mansour Ouro-Tagba. Und die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Zunächst konnte Stefan Drljaca einen Freistoß von Pius Krätschmer noch zur Ecke lenken, in deren Folge Ekin Celebi jedoch zum 1:0 für das Team von Jermaine Jones traf. Der Gegentreffer zeigte jedoch nicht allzu lange Wirkung, denn nach einer knappen Stunde (58.) glich die U21 aus. Einen klasse Konter veredelte Noah Darvich mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ zum 1:1. Sein Distanzschuss rauschte unhaltbar für Schweinfurts Keeper Stahl ins linke obere Eck.

Auf der Gegenseite scheiterte Böhnlein wenig später (63.) per Kopf am aufmerksamen Drljaca. Das Spiel ging weiter hin und her und Sankoh verpasste Mitte des zweiten Durchgangs einen zweiten Treffer nur knapp (65.). Die Jungs aus Cannstatt attackierten fortan etwas höher und versuchten das Spiel an sich zu reißen, während die Hausherren ihr Glück im Konterspiel suchten. Fünf Minuten vor dem regulären Ende war es dann abermals der starke Stefan Drljaca, der gegen den eingewechselten Sebastian Müller zunächst einen neuerlichen Rückstand noch verhindern konnte.

Kurz danach war aber auch der VfB-Schlussmann machtlos. Johannes Geis traf per direktem Freistoß zum 2:1 (87.), ehe Manuel Wintzheimer zwei Minuten später einen Konter zum 3:1-Endstand abschloss. Noah Darvichs Versuch per Freistoß in der Nachspielzeit (90.+2) konnte an der letztlich etwas unnötigen Niederlage nichts mehr ändern.

Die Tore:

49. Minute: Eine Ecke von der rechten Seite von Kapitän Johannes Geis verlängerte Krätschmer per Kopf auf Celebi, gegen dessen satten Linksschuss Stefan Drljaca nichts auszurichten hatte

58. Minute: Nach einer Ecke der Hausherren machte Keeper Drljaca das Spiel schnell. Lauri Penna fand mit seinem Zuspiel auf der rechten Seite Noah Darvich, der ins Zentrum zog, kurz verzögerte und dann sehenswert ins linke Kreuzeck traf.

87. Minute: Nach einem Handspiel von Mohamed Sankoh an der Strafraumgrenze setzte Johannes Geis den fälligen Freistoß unhaltbar für Drljaca ins linke obere Toreck.

89. Minute: Bei einem Konter über die rechte Seite fand Luca Trslic mit seiner flachen Hereingabe Manuel Wintzheimer, der einen Tick schneller als Alexander Groiß am Ball war und Drljaca mit einem Kullerball überwand.

Die Trainerstimme:

„Wir haben nicht ins Spiel gefunden, weil es Schweinfurt echt gut gemacht und uns immer wieder vor Aufgaben gestellt hat. Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient. Für mich waren unsere zwei besten Spieler der Torhüter und der letzte Abwehrspieler und wenn die zwei die Besten sind, dann sagt das natürlich auch was aus. Trotzdem steht es nach 80 Minuten 1:1. Dann kann man so ein Ding auch einfach zu Ende spielen, aber leider sind wir ein Stück weit im Vogelwild-Modus gewesen. Von daher haben wir uns die Niederlage ein Stück weit selber zuzuschreiben. Das Maximale, was wir heute hätten holen können, war ein Punkt und den haben wir verschenkt.“, sagte U21 Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nach der Länderspielpause empfängt die U21 am Ostersamstag, 4. April, um 16:30 Uhr den SSV Jahn Regensburg in der WIRmachenDRUCK Arena.