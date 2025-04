VfB Stuttgart II: "Wir sind bereit für den Sonntagabend"

Ein Blick auf die Tabelle in der 3. Liga zeigt die Brisanz, die in dem Spiel des SV Waldhof Mannheim gegen die U21 steckt. Wenn am Sonntagabend, zum Abschluss des 35. Spieltages, ab 19:30 Uhr der Ball im Carl-Benz-Stadion rollt, dann trifft der Tabellen-16. auf den punktgleichen 17. Die Waldhöfer haben mit -4 das bessere Torverhältnis als der VfB mit -12.

Trainer Markus Fiedler sagt vor dem Auswärtsspiel, zu dem knapp 20000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion erwartet werden: „Wir sind überzeugt davon, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt schaffen werden. Es geht darum, nach 38 Spieltagen über dem Strich zu stehen.“ In den vergangenen beiden Spielen musste die U21 jeweils kurz vor Abpfiff den Ausgleichstreffer hinnehmen und holte somit nur zwei statt sechs möglicher Punkte. „Es bringt nichts zurückzublicken und zu zweifeln, es zeigt einfach immer wieder aufs Neue, dass man in der 3. Liga von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein muss. Die Mannschaft hat eine gute und konzentrierte Trainingswoche hingelegt, wir sind bereit für den Sonntagabend“, fügt der U21-Coach hinzu. Auf dem Trainingsplatz in der Mercedesstraße war es diese Woche wieder etwas voller, denn Eliot Bujupi und Leny Meyer sind ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Neuer Trainer beim Waldhof

Der SV Waldhof wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg, zuletzt gab es ein 1:1 bei Hannover 96 II. Somit wartet auch der neue Trainer Dominik Glawogger noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Der 35-jährige Österreicher übernahm am 10. April das Traineramt von Bernhard Trares und startete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen 1860 München. Doch nicht nur der Trainer ist neu beim Waldhof, mit Gerhard Zuber ist seit Anfang April ein neuer Sport-Geschäftsführer und mit Mathias Schober ein neuer Sportdirektor im Amt.

Während die Mannheimer nach dem Aufstieg in die 3. Liga im Sommer 2019 die folgenden vier Spielzeiten immer auf einem einstelligen Tabellenplatz abschlossen, beendeten sie die vergangene Saison auf Platz 16. Bester Torschütze der Kurpfälzer ist Felix Lohkemper mit neun Saisontoren. Der mittlerweile 30-Jährige hat auch eine Vergangenheit beim VfB. Von 2010 an trug der Stürmer zwei Jahre in der U19 und drei Jahre in der 3. Liga das Trikot mit dem roten Brustring. Drei Mal in der Bundesliga stand Arianit Ferati für den VfB auf dem Feld, seit Januar spielt der 27-Jährige für den SVW. Zu einem Wiedersehen mit seinem Jugendverein kommt es am Sonntagabend aber zumindest nicht auf dem Feld, denn der Mittelfeldspieler ist nach einer gelb-roten Karte in Hannover gesperrt.